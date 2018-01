Freizeit Niedermurach

Jugendliche in die Lage versetzen, dass sie Mitmenschen in Notsituationen helfen können, ist die zentrale Herausforderung der Jugendfeuerwehr. Nebenbei kann man hier Gemeinschaftsgeist erfahren,Gleichaltrige kennenlernen, sich Selbstbewusstsein aneignen, Brände verhüten, soziales Verhalten erlernen.

Bei der Jahresversammlung der Niedermuracher Feuerwehr wurde deutlich, dass die Jugendfeuerwehr zu weit mehr dient, als "nur" zur Freizeitgestaltung. "Das Jahr 2017 war wohl das zeitintensivste Jahr, das die elf aktiven Jugendlichen hinter sich brachten", stellte Jugendwart Dominik Schießlbauer in seinem Bericht fest und freute sich über drei Neuzugänge und dass bei zwei Abgängen mit Wolfgang Bär einer in die aktive Wehr wechselte.Bei den Vereins- und Freizeitaktivitäten waren die Jugendlichen bei allen Vereinsveranstaltungen unterstützend zur Stelle. Besonders aktiv beteiligten sie sich beim Starkbierfest und bei der Christbaumsammelaktion, da sie ja hier ihr "eigenes Geld" mitverdienen konnten.Teilgenommen hatten sie am "Bubblesoccer-Turnier" des FC Niedermurach und am "Spiel ohne Grenzen" in Kulz. Freizeitspaß pur war beim Ausflug zum Teamtraining-Parcours in Waldmünchen und beim Zeltlager mit Lagerolympiade in Teublitz angesagt.Sehr erfreut zeigte sich Jugendwart Dominik Schießlbauer über den Eifer seiner Schützlinge bei der feuerwehrtechnischen Ausbildung. Hierzu zählte alles, was bei den Prüfungen gefordert wurde. "Highlight des Jahres war für uns die 24-Stunden-Übung auf Gemeindeebene", berichtete er. "Bei diesen Alarmübungen unter sehr realistischen Bedingungen sammelten die Jugendlichen neue Erfahrungen bei Brandbekämpfungen, Wasserförderung, Vermisstensuche im Wald bei Nacht und einem simulierten Verkehrsunfall.Über das Jahr verteilt unterzogen sich die Jungfeuerwehrler verschiedenen Prüfungen und erreichten entsprechende Abzeichen: zweimal Jugendflamme I, zweimal Jugendflamme II, zehnmal Wissenstest-Plakette, viermal Bundeswettbewerb-Kreisentscheid, viermal Bayerische Jugendleistungsprüfung. Zudem erwarben Jan-Steffen Klein und Jonas Prey mit einer Gruppe der Aktivenwehr das Leistungsabzeichen "Wasser" in Bronze und nahmen an der Modularen Truppmannausbildung in Pertolzhofen teil, wofür sie spontanen Beifall erhielten. Eine besondere Auszeichnung mit einem Wanderpokal für die meisten Übungsstunden erhielten Elias Prey (Altersklasse 12 bis 15 Jahre) sowie Jan-Steffen Klein ( Altersklasse 15 bis 18 Jahre) .Dominik Schießlbauer hob die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der angeschlossenen Jugendfeuerwehr Rottendorf und ihren Jugendwartinnen Anja Herdegen und Anja Praß hervor, ohne deren Unterstützung das eine oder andere nicht hätte ausgeführt werden können. Einen besonderen Dank sprach er seinem Stellvertreter Gerald Bär sowie allen Unterstützern aus. Übereinstimmend bescheinigten Bürgermeister Martin Prey und Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner den Jugendwarten eine hervorragende Jugendarbeit, die nicht hoch genug einzuschätzen sei.Lobende Worte gab es auch für die gute Zusammenarbeit mit den Jugendfeuerwehren innerhalb und außerhalb der Gemeinde sowie für den Eifer der aktiven Jugendlichen. Für ihren bedeutenden ehrenamtlichen Dienst dankten beide den Jugendwarten, die sehr viel Zeit investierten, die sich aber in der Motivation und im Elan der Jugendlichen wiederfindet.Abschließend wies Dominik Schießlbauer darauf hin, dass die Jugendfeuerwehr Niedermurach/Rottendorf für Samstag, 20. Januar, eine Christbaumsammelaktion plant - mit Spenden, die zu 100 Prozent in die Jugendarbeit fließen.