Freizeit Niedermurach

30.01.2018

17

0 30.01.201817

Kurzer Fasching - lange Partynächte, so lässt sich die "Fünfte Jahreszeit" in der diesjährigen Saison treffend bezeichnen. Die Faschingsparty der Feuerwehr hat zwar ein Motto, doch in Bezug auf Maskierung und Kostümierung kennt die Fantasie der Gäste keine Grenzen.

Vorwiegend junge Gäste

Tolle Dekoration

Einen Auftakt nach Maß landete der "Mouracher Fasching" mit der "Superheroes-Party" der Feuerwehr. "Superhelden" aus Kino, Fernsehen und Märchenwelt tummelten sich in der Mehrzweckhalle ebenso wie "Helden des Alltags" aus Rettungsdiensten, der Arbeitswelt, dem Tierreich, der Seefahrt und natürlich zahlreiche, bisweilen aufsehenerregende Kostümierungen, die aus der grenzenlosen Fantasie der Gäste entstanden. Wer glaubte, auf der Faschingsparty nur Jugendliche anzutreffen, sah sich eines Besseren belehrt.Zu den vorwiegend jungen Gästen hatten sich auch Abordnungen örtlicher Vereine gemischt, die an dem bunten Treiben auch Gefallen fanden; wegen des Schallpegels verständlicherweise mehr auf den hinteren Plätzen. Dort wo junge Menschen feiern, da rührt sich was, da ist Leben in der "Bude".So herrschte die ganze Nacht ausgelassenen Feierlaune unter der bunten Besucherschar. DJ Lukas gab sein Bestes mit musikalischen Titeln aus Charts, 90ern, Oldies, Electro, Hip-Hop, Spanish Hip-Hop, Rock sowie weiteren Musikstilen und erfüllte auch Musikwünsche der Gäste, was die Stimmung nachhaltig befeuerte. Ständig dicht belagert die Theken der verschiedenen Bars, an denen die Gäste ihre Lieblingsdrinks genossen.Viel Mühe hatten sich die Verantwortlichen mit der Dekoration der Mehrzweckhalle gemacht und diese in einen ansprechenden Partysaal verwandelt, in dem sich die bunt gemischte Ansammlung von Faschingsbegeisteren sichtlich wohl fühlte. Sehr viele junge Leute nutzten die "Superheroes-Party" in Niedermurach zur Feier einer langen Partynacht, denn in zwei Wochen ist der Faschingszauber wieder vorbei.