Kultur Niedermurach

16.06.2017

Rätselhafte Skulpturen auf dem grünen Rasen, schräge Klänge aus dem Dachgeschoss und Stadtmenschen mit einem Koffer voll Ideen: Das sind eindeutige Indizien dafür, dass in Pertolzhofen die "Kunstdingertage" angebrochen sind. Am Sonntag ist es soweit.

Material aus der Natur

Finale mit Krönung

-Pertolzhofen. Zum 24. Mal treffen sich heuer Künstler aus allen Himmelsrichtungen zu den "Pertolzhofener Kunstdingertagen", einem 14-tägigen Symposium, in dem Vorgefundenes und Mitgebrachtes zu Kunst gebacken wird.Der "Herd" dazu steht im Atelier von Gastgeber Heiko Herrmann, die Gäste räumen alle drei Jahre ihren Stammplatz für neue Künstler. So sind auch in diesem Jahr ein paar neue Gesichter unter den Teilnehmern. Menno Fahl kommt aus Berlin, versteht sich auf Malerei und Skulptur. "Als Schüler von Lothar Fischer mag er es bunt", berichtet Künstlerkollege Heiko Herrmann, "er arbeitet abstrakt mit durchaus gegenständlichen Andeutungen von Figuren". Seine Skulpturen bastelt der Berliner oft aus Abfallholz zusammen. "Die gießt er dann manchmal in Bronze und malt sie auch noch an."Der zweite Neuling in der Runde ist Franz Pröbster Kunzel aus Forchheim. "Ein Naturkünstler", stellt der Gastgeber ihn vor. Einer, der aus gesundheitlichen Gründen zwar nicht den elterlichen Bauernhof weiterführen konnte, dafür aber dort nun in einem Atelier trotzdem viel Pflanzliches produziert. In Pertolzhofen hat er bereits im März für eine Installation Weidenringe in einen Teich geworfen. Martina Benz aus Bremen hat bereits im vergangenen Jahr Spuren in Pertolzhofen hinterlassen: Von ihr stammt eine Installation aus Holz, die an ineinander verschlungene Beine denken lässt und beim Abschlussfest im vergangenen Jahr ein Hingucker war. Pomona Zipser hatte im vergangenen Jahr wegen eines wichtigen Auftrags abgesagt und holt den Aufenthalt nun nach. Vielen dürfte sie als Konstrukteurin eines rätselhaften Kästchens in Erinnerung geblieben sein.Auch von Jürgen Palmtag gab es schon Kostproben zu sehen, vor allem aber zu hören. Klangteppiche sind seine Spezialität. Musikfragmente, Wortfetzen und Alltagslärm finden darin Platz. Der Experimentalmusiker wirft aber auch schrille comicartige Zeichnungen aufs Papier. Und dann ist da natürlich noch der Hausherr Herrmann selbst mit seinen großformatigen Kompositionen, in denen Farben schwungvoll ihre Bahnen ziehen. Als "Spezialgast" ist Martin Politowski angekündigt.Was aus dieser Konstellation alles Kreatives hervorgeht, können Kunstinteressierte dann beim Abschlussfest der Kunstdingertage am Samstag, 1. Juli, ab 16 Uhr bewundern. Dazu spielt die Pertolzhofener Edelweißkapelle. "Es gibt Feuer, Bier, Raketen, Essbares und Freude an der Kunst und am Leben", verspricht Herrmann. Führungen sind für 18 und 19 Uhr geplant.Und wenn die Weidenringe von Franz Pröbster Kunzel wie geplant ausgetrieben und kleine grünen Kronen geformt haben, dann sollen sie bei dieser Gelegenheit auch eine Funktion erfüllen. "Bei der Ausstellungseröffnung könnte man damit ein paar Leute krönen", überlegt der Gastgeber.