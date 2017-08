Kultur Niedermurach

"Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Der Leichtigkeit dieses afrikanischen Sprichworts wohnt ein großartiger Gemeinschaftsgeist mit Tiefgang inne. Um sich in diesen Tiefgang einzubringen, wird Lea Wittmann ein Freiwilliges Soziales Jahr in Homa Bay in Kenia ableisten. Dort wird sie sich als "Missionarin auf Zeit" (MaZ) am Bildungsprojekt "Notre Dame Children's Outreach" der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau beteiligen.

Ihre Aufgabe wird vorrangig sein, Waisen und Kindern, deren Familien sich nicht ausreichend um sie kümmern können, zu fördern, bei den Hausaufgaben zu unterstützen und die Freizeit mit ihnen kreativ gestalten. Um dieses Bildungsprojekt auch finanziell unterstützen zu können, organisierte Lea Wittmann ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche Niedermurach. Sie war total überrrascht, dass sich so viele Besucher dazu eingefunden hatten und sich auch noch als großzügige Spender erwiesen. Mit großer Freude und Dankbarkeit stellte sie fest, dass die Konzertbesucher die stattliche Summe von 1 314 Euro spendeten.Darüber hinaus übergaben Vorsitzender David Niederalt und Kassiererin Katharina Glaser als Vertreter der Niedermuracher Landjugend (KLJB) ihrer Schriftführerin eine Spende von 500 Euro und die Vorsitzende des Landvolks (KLB) Monika Gillitzer legte noch 200 Euro drauf. "Der gesamte Spendenerlös von 2 014 Euro wird zu 100 Prozent dem schulischen Projekt zugute kommen, an dem ich selber mitarbeite", versicherte Lea Wittmann.Wie ungemein wichtig Bildung für Menschen in der dritten Welt ist, wird ja unentwegt betont, denn Bildung schafft Arbeit, sorgt für ein menschenwürdiges Leben und beseitigt langfristig eine Fluchtursache. Mag die Spende eines Einzelnen wie ein Tropfen auf einen heißen Stein erscheinen, so können diese "vielen kleinen Dinge" doch dazu beitragen, das Gesicht der Welt zu verändern. Mit ihrer Aufgeschlossenheit, sich anderen Menschen zuzuwenden, wird Lea Wittmann für ein Jahr in die Kultur Kenias eintauchen.Am 30. August wird sie, sicherlich von vielen Glück- und Segenswünschen begleitet, ihre Reise dorthin antreten.