06.12.2017

Ein bis vor wenigen Tagen noch kaum spürbarer Winter zeigt sich doch überraschend deutlich mit seiner ganzen Pracht. Für Kinder und Bedienstete des Kindergartens Sankt Marien Pertolzhofen ist es sicherlich eine Traumvorstellung, im Schnee zur Nikolauswanderung aufzubrechen.

Viele kleine Lichter

Gemeinschaftsleistung

Pertolzhofen. Nachdem am Montag den ganzen Tag über Schnee fiel, ging am Abend der Traum von einer Wanderung in weißer Natur in Erfüllung. Nach Einbruch der Dunkelheit trafen die Kindergartenkinder mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern auf der Kalvarienbergsiedlung ein.Kindergartenleiterin Sonja Reitinger trug nach ihrer Begrüßung ein Einleitungsgedicht vor, ehe sich die Versammelten Richtung Kalvarienberg in Bewegung setzten. Der Weg führte steil nach oben durch den dunklen Wald. Viele kleine Lichter im Schnee zu beiden Seiten des Fußweges zeichneten ein überaus romantisches Bild in den Wald und wiesen den Wanderern den Weg. Heller Lichterschein ließ schließlich das Ziel auf dem Kalvarienberg erahnen.Dort angekommen sorgten die Bläser Michael Betz und Daniel Gradl mit adventlichen Weisen für entsprechende Stimmung. Die Kinder sangen von einer Schlittenfahrt im Schnee und Sonja Reitinger bereitete mit einem Gedicht die Kinder auf den Besuch des Bischof Nikolaus vor. Dieser trug in würdevoller Erscheinung den üblichen Prolog "Von drauß im Walde komm ich her" vor und wandte sich dann an die Kinder mit der Frage, ob sie denn gerne in den Kindergarten gehen, worauf er ein einhelliges "Ja" erhielt.Nach dem Lied "Lasst uns froh und munter sein" (Nikolaus hatte sich ein Lied gewünscht) lobte er die Kinder und belohnte sie mit Geschenken. Der reichliche Schnee hatte es ihm sogar ermöglicht, diese auf einem Schlitten mitzubringen. Mit einem Nikolausgedicht bedankten sich die beschenkten Kinder bei Bischof Nikolaus, verkörpert von Josef Hoch, bevor dieser sich verabschiedete und wieder im dunklen Wald verschwand. Die schneebedeckten Bäume bildeten eine zauberhafte Kulisse sowohl für die Wanderung als auch für die Begegnung mit dem Nikolaus.Diese stimmungsvolle Wanderung beruhte auf der Gemeinschaftsleistung von Kindergartenpersonal (Organisation, Vorbereitung, Durchführung), Elternbeirat (Glühwein, Kinderpunsch, Gebäck) und Feuerwehr Pertolzhofen (Ausleuchtung.