Weidenkronen und Steine-Tanz

Kultur Niedermurach

03.07.2017

Manche Gäste der Kunstdingertage wanderten mit einer Weidenkrone über das Ateliergelände. Das war aber nicht die einzige Überraschung, die man hier erleben konnte. So gestaltete sich das Atelierfest wieder zu einem Event für einheimische und auswärtige Besucher.

Experimentelles

Projektionen

Ich möchte meine Idee leben! Künstler Franz Pröbster aus Freystadt

-Pertolzhofen. Zum 24. Mal war Pertolzhofen am Wochenende wieder das Mekka von Künstlern und kunstinteressiertem Publikum. Im Zehentstadel von Heiko Herrmann und auf dem weitläufigen Gartengelände präsentierten die eingeladenen Künstler ihre Werke der zurückliegenden 14 Tage. Wie immer herrschte eine offene und urgemütliche Atmosphäre, wenn die Künstler mit den Gästen ins Gespräch kamen, während im Hintergrund die Edelweiß-Kapelle unter Leitung vom "Schreiner Tom" kräftig aufspielte. Mit launigen Worten eröffnete Bürgermeister Martin Prey die Ausstellung und hieß sowohl die "Kunstverständigen" willkommen als auch "diejenigen, die glauben, von Kunst etwas zu verstehen". Die Kunstdingertage wertete er als Aushängeschild für die gesamte Gemeinde und lobte den Zusammenhalt in Pertolzhofen bei der Ausrichtung dieses alljährlichen Atelierfestes. Auch die Runde eines Pertolzhofener Junggesellenabschieds fand in Heiko Herrmanns Skulpturengarten das ideale Feierambiente.Das dem Präsentationstag vorausgegangene Symposium stufte der Hausherr als gegenseitige Befruchtung im künstlerischen Schaffen ein. Die Arbeitsbedingungen in Pertolzhofen eröffnen einen breiten Rahmen für Experimentelles und das Aufgreifen von Impulsen der Künstlerkollegen. Ins Blickfeld rückten dieses Jahr die Träger von Weidenkronen, sie sich mit ihren begrünten Häuptern von den übrigen Besuchern abhoben. Der Oberpfälzer Künstler Franz Pröbster Kunzel hatte hierfür beachtliche Vorarbeiten geleistet, denn die Kronen aus Weidenzweigen mussten geflochten und im Brunnen des Zehentstadels bei Zeiten zum Treiben gebracht werden.Dass Franz Pröbster ein sehr vielseitiger Künstler ist, zeigte sich auch in seiner Installation der "Hängenden Steine", die er als "Tränen der Erde" interpretierte, oder in der Nachahmung einer Kulturlandschaft von Saatreihen, die auch mit der planvollen Anlage eines mittelalterlichen Klostergartens in Verbindung gebracht werden können. Pröbster sieht in seinen Arbeiten eine Nähe zur ZEN-Meditation und propagiert somit eine ausgeprägte Ehrfurcht vor der Natur. Pröbster, der aus der Landwirtschaft kommt, lässt in sein künstlerisches Schaffen auch bäuerliche Traditionen einfließen. "Ich möchte meine Idee leben, ohne Orientierung am Kunstmarkt!" Dass er sich das leisten kann, beweist sein Auftragsbuch. In der Nachbarschaft von Pröbsters Installationen konnten die Besucher Skulpturen aus verschlungen angeordneten Granitpflastersteinen bewundern. "Wie halten denn die zusammen?", wollte ein Betrachter von der Künstlerin Martina Benz aus Bremen wissen. Diese gab bereitwillig Auskunft, dass bei ihrem "Tanz der Steine" sowohl Gewindestangen als auch der selbsttragende Effekt wie bei einem Gewölbe zum Einsatz kamen. Den handwerklich kundigen Gästen wurde damit klar, mit welch immensem Aufwand diese luftigen Granitkunstwerke geschaffen wurden, die sowohl im Garten als auch im Atelier ausgestellt waren.Dort waren in unmittelbarer Nachbarschaft auch faszinierende Installationen von Pomona Zipser aus Berlin zu sehen. Diese an Mobiles erinnernden hängenden Objekte verändern aber ihre Form grundlegend, wenn man an den Gewichten "spielt". Menno Fahl aus Berlin zeigte eine Etage tiefer im Atelier, dass er sowohl in der Malerei als auch in der Plastik beheimatet ist. Bis in die Dämmerstunden mussten die Besucher warten, wenn sie Jürgen Palmtags Projektionen an die Wand des Zehentstadels auf sich wirken lassen wollten.