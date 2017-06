Politik Niedermurach

01.06.2017

Mit dem symbolischen Knopfdruck durch Bürgermeister Martin Prey und Christof Englmeier, dem Vorstandsvorsitzenden von Amplus, gingen rund 140 Adressen online. Bis zu 200 Megabit pro Sekunde kommen per Glasfaser bis in die Häuser.

Mit einer offiziellen Abschlussfeier schloss die Amplus AG aus Teisnach den Breitbandausbau in der Gemeinde Niedermurach ab. Mit rund 34 Kilometern Glasfaserkabel stellt der niederbayerische Internetanbieter die schnelle Verbindung zum World-Wide-Web her.Jeder Haushalt in Niedermurach und den umliegenden Ortsteilen Mantlarn, Wagnern, Altweichelau, Sallach, Braunsried, Schwaighof, Nottersdorf, Höflarn, Enzelsberg, Rottendorf, Voggendorf, Reichertsmühle und Ödhöfing erhält gemäß dem Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung kostenlos einen Glasfaserhausanschluss. Bereits heute können die Anwohner als Kunden von Amplus eine Bandbreite von 200 Megabit pro Sekunde wählen. Die Wirtschaftlichkeitslücke der Gemeinde Niedermurach für diese Ausbaustufe beträgt 1 099 557 Euro. Einen Großteil deckt das Förderprogramm ab. In Niedermurach übernahm die Nibler GmbH aus München den Tiefbau. Die technisch beste Umsetzung in Sachen Glasfaser bleibt die unterirdische Verlegung. Christof Englmeier über den Breitbandausbau in Niedermurach: "Nach unserem langjährigen Engagement im Landkreis feiern wir offiziell den Abschluss eines weiteren Breitbandprojekts in Schwandorf. Die verantwortlichen Gemeindevertreter Niedermurachs und der VG Oberviechtach standen uns während der gesamten Projektlaufzeit stets unterstützend zur Seite. Wir freuen uns, dass wir den Anwohnern in Niedermurach Highspeed-Internet zur Verfügung stellen können - mit einer zukunftsfähigen Glasfaserleitung bis ins Haus."ist neben der Gemeinde Gleiritsch eines der beiden reinen FTTB-Ausbauprojekte in der Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach durch Amplus. In den direkten Nachbarkommunen Guteneck und Oberviechtach-Stadt setzt der Teisnacher Internetanbieter je einen Hybridausbau um. Aktuell realisiert Amplus Breitbandprojekte in zehn Schwandorfer Kommunen. Der Weg zum Highspeed-Internet ist für Interessenten unkompliziert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeiter des Breitband-Carriers stehen auch weiterhin telefonisch unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 8045-990 oder per E-Mail an servus@amplus.ag für Fragen der Anwohner zur Verfügung.