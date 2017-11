Vermischtes Niedermurach

29.11.2017

5

0 29.11.2017

Einen ansprechenden Ehrenabend bereitet die Pfarreiengemeinschaft Teunz-Niedermurach-Pertolzhofen ihren Ehejubilaren. Ein Blick auf die Gegenwart und in die Vergangenheit sind dabei inhaltliche Schwerpunkte beim Gottesdienst in der Marienkirche und dem sich anschließenden Vortrag im Gasthaus Winderl.

Zuneigung gefragt

Jahrzehnte verbunden

-Pertolzhofen. In seiner Predigt, heuer turnusmäßig beim Gottesdienst in der Pfarrkirche in Pertolzhofen, stellte Pfarrer Herbert Rösl die allenthalben aktuelle Frage: "Was verbindet uns mit den Menschen und mit Gott?" Seiner Meinung nach würden die Antworten so vielfältig ausfallen wie sich das tägliche Leben abspielt. Er zitierte aus einem Lied, dessen Inhalt auf die gestellte Frage einige Antworten gab: Was uns verbindet ist das einfache Wort, eine offene Tür, gewachsenes Vertrauen, das Netzwerk der Liebe und dass alles fein und zerreißbar, aber auch sehr stark sein kann.Gerade Ehepaare seien ganz bewusst eine enge Verbindung zu sich selbst und im Sakrament der Ehe zu Gott eingegangen. Was Menschen untereinander und mit Gott ganz besonders verbinde ist der gemeinsame Glaube und der Geist Gottes, der aus dem Herzen kommt und die Menschen antreibt, die Werke der Barmherzigkeit zu verwirklichen. Mit der Geschichte vom glanzlosen Stein in einem Juwelierladen, der nach einiger Zeit in der wärmenden Hand eines Kunden seine ganze Schönheit entfaltete, unterstrich Pfarrer Herbert Rösl, worauf es im Leben ankommt. Menschen brauchen die Berührung mit einer wärmenden Hand, ein liebes Wort, einen freundlichen Blick, die helfende Tat, eben Zuneigung in allen Variationen.Nach dem Gottesdienst trafen sich die Ehejubilare zum Ehrenabend im Gasthaus Winderl. Pastoralreferent Andreas Hartung begrüßte dazu seinen Amtskollegen Andreas Dandorfer vom Referat für Ehe und Familie an der Diözese. "In Dankbarkeit schauen wir zurück auf unsere gemeinsamen Jahre" war das Thema seines Vortrags.Pastoralreferent Andreas Dandorfer nahm die Ehepaare mit in die Vergangenheit, auf eine Reise von den Anfängen ihrer Ehe bis in das Jetzt. Auf lockere Weise, mit ansprechenden Bildern und mit viel Humor ausgestattet sorgte der Referent immer wieder für viel Heiterkeit unter den Zuhörern. In seinen umfangreichen Ausführungen beleuchtete er beispielsweise die Unvollkommenheit normaler Menschen, besondere Momente einer Ehe oder die "Pflegemittel" für eine Ehe. Andreas Dandorfer legte den Ehejubilaren nahe, sich Gott als Dritten im Bunde anzuvertrauen und von ihm tragen zu lassen.Die Ehejubilare konnten auf 25, 30, 40, 50 und mehr gemeinsame Jahre in schönen und schweren Tagen zurückblicken. Mit Glück- und Segenswünschen überreichten Pfarrer Herbert Rösl eine Rose an die Ehefrauen und stellvertretende Pfarrgemeinderatssprecherin Sieglinde Reitinger ein Flascherl mit hochprozentigem Inhalt an die Ehemänner.