Ein halbes Jahrhundert im Einsatz

Vermischtes Niedermurach

15.09.2017

11

0 15.09.201711

Die Jugendgruppe der Feuerwehr Rottendorf besteht seit 25 Jahren, was Anlass für einen Festabend war. Tags darauf wurde beim Gartenfest ein Jubiläum mit der doppelten Zahl an Jahren gefeiert: Das Einsatzfahrzeug ist 50 Jahre alt und hält im Landkreis Schwandorf einen besonderen Rekord.

Technische Daten Das Einsatzfahrzeug hat einen 90-PS-Benzinmotor, einen Bachert-Aufbau, eine Bachert-Vorbaupumpe mit Direktantrieb vom Fahrzeugmotor, eine Einschubpumpe Magirus Fire 8/8, feuerwehrtechnische Beladung und Platz für neun Einsatzkräfte.

-Rottendorf. Das Feuerwehrauto mit Baujahr 1967 war zunächst in Hessen als Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 im Einsatz, ehe es nach einem Beschluss des Gemeinderats Niedermurach 1996 von der Rottendorfer Feuerwehr übernommen wurde. Der Mercedes-Benz 408 wurde von 1967 bis 1986 als Transporter insbesondere auch für Rettungsdienste in Serie gebaut. In Rottendorf ist das Feuerwehrauto als Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) mit Normbeladung im Einsatz und ersetzte den vorherigen Tragkraftspritzenanhänger (TSA).Wie das Feuerwehrfahrzeug von Hessen nach Rottendorf kam ist eine besondere Geschichte. Der Mercedes-Benz 408 wurde 1967 von der Feuerwehr Ruttershausen angeschafft. Ruttershausen ist ein Ortsteil der Stadt Lollar im Landkreis Gießen in Mittelhessen. Kontakte zur Feuerwehr Ruttershausen knüpfte Vorstand Josef Zeitler in den 1980er Jahren. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft mit gegenseitigen Festbesuchen. 1996 stellte die Feuerwehr Ruttershausen ein neues LF 8 in Dienst und das alte wurde frei zum Verkauf. Die Feuerwehr Rottendorf nutzte die Gelegenheit und erwarb das Einsatzfahrzeug, das zwar schon 29 Jahre in Dienst war, sich aber in einem sehr guten Zustand befand. Der Kaufpreis bewegte sich auf niedrigem Niveau und so finanzierten die Rottendorfer ihr neues (altes) Einsatzfahrzeug aus der Vereinskasse. Ohne größere Probleme bereitet zu haben, steht es inzwischen seit 21 Jahren in Diensten der Feuerwehr Rottendorf.Dass sich das 50 Jahre alte Fahrzeug heute noch in einem einsatz- und vorzeigefähigen Zustand befindet, spricht zum einen für gute deutsche Wertarbeit, zum anderen vor allem für die ausgezeichnete Pflege durch Gerätewart Johann Böhm. Bei ihm ist der Benz in besten Händen.Zum Gartenfest war eine Gruppe der befreundeten Feuerwehr Ruttershausen angereist und feierte mit den Rottendorfern zunächst das 25-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr sowie am nächsten Tag den "50. Geburtstag" ihres einstigen Löschfahrzeugs. Die Hessen übergaben zwei Strahlrohre der neuen Generation als "Geburtstagsgeschenk".Aufgrund Nachforschungen bestätigte Kreisbrandinspektor Richard Fleck, dass das Rottendorfer Feuerwehrauto das älteste, noch im Einsatz befindliche selbstfahrende Löschfahrzeug im Landkreis Schwandorf ist. Dazu kann man der Feuerwehr nur gratulieren und wünschen, dass sie diesen Rekord noch lange halten kann.