Vermischtes Niedermurach

31.07.2017

So sehr manche Schüler das Ende der Grundschule herbeisehnten, so war bei der Verabschiedungsfeier am Donnerstag nicht nur bei den Viertklässlern, sondern auch bei den Erwachsenen, die die Grundschule Niedermurach nun verlassen, ein gewisser "Abschiedsschmerz" zu spüren. Eine von den Scheidenden hat dort noch einmal mit Freude "neun Jahre Grundschule" erleben dürfen.

Nachdem der "Schulchor" die Erwachsenen auf die kleine Feierstunde musikalisch und gesanglich mit der "Schulhymne" eingestimmt hat, oblag es Schulleiterin Ortrud Sperl nach den Kindern und Eltern besonders Bürgermeister Martin Prey, zweite Bürgermeisterin Rita Salomon, Pfarrer Herbert Rösl, Pastoralreferent Andreas Hartung, die Elternbeiratsvorsitzende Doris Prey und den Fördervereinsvorsitzenden Josef Salomon zu begrüßen.Zunächst wurden von der Schulleiterin und durch die Elternbeiratsvorsitzende Doris Prey mit lobenden Worten die beiden Lehramtsanwärterinnen Melanie Schießl und Peggy Preiß und die Schulbegleiterin Tanja Beer verabschiedet, die alle drei sehr gut in die Schulfamilie gepasst und sich wo immer es möglich war, für "ihre Schule" eingesetzt haben.Neben Erinnerungspräsenten gaben sie ihnen die besten Wünsche für ihr weiteres berufliches und privates Leben mit auf den Weg. Dann war es die bisherige Elternbeiratsvorsitzende, Doris Prey selbst, die nach neun Jahren im Elternbeirat, davon acht Jahre als Vorsitzende, zur Verabschiedung anstand. Die Schulleiterin dankte der langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden dafür, dass sie mit ihrem jeweiligen Team viele Veranstaltungen organisiert und auch noch die Bewirtung übernommen hat. Außerdem war die scheidende Elternbeiratsvorsitzende in zwei Externe Evaluationen involviert und hat in diesen acht Jahren viele weitere Projekt maßgeblich mitgestaltet, wofür ihr Schulleiterin Ortrud Sperl Dank und Anerkennung aussprach.Vor den Gruß- und Dankesworten von Bürgermeister Martin Prey gab die scheidende Elternbeiratsvorsitzende den Dank für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen neun Jahren zurück und wünschte der Schulfamilie diese gute Harmonie auch für die Zukunft. Bürgermeister Martin Prey dankte neben der Schulleiterin und dem Lehrerkollegium allen, die sich auch im diesem Schuljahr wieder für das Wohl der Schulkinder einsetzten und ihnen eine vorbildliche Basis nicht nur für ihren schulischen, sondern auch für ihren Lebensweg in einer gut funktionierenden Gemeinschaft gaben.Mit dem Musical "Die Fahrt zum blauen Stern" wurden dann die 14 Viertklässler aus der Grundschule verabschiedet, die sich in den vergangenen vier Jahren hier wohl und geborgen gefühlt haben.