Vermischtes Niedermurach

11.01.2018

16

0 11.01.201816

Mit einem "intensiven" Jahr rechnet die Feuerwehr Pertolzhofen. Denn wenn das neue Löschfahrzeug anrückt, dann muss auch die Ausbildung Schritt halten können. Und zu feiern gibt es dann auch etwas.

Engagierte Ausbilder

17 000 Euro zu schultern

-Pertolzhofen. Bei der Jahreshauptversammlung wurde deutlich, dass dieses Jahr noch arbeitsintensiver wird als das vergangene: Das 145-jährige Bestehen wird mit einer Fahrzeugsegnung gefeiert.Stellvertretender Vorsitzender Benjamin Ziereis berichtete für den erkrankten Vorsitzenden Michael Turban aus dem Vereinsleben der 163 Mitglieder, darunter 16 in der Jugendfeuerwehr. "Ein voller Erfolg in jeglicher Hinsicht" war demnach die Kirwa. Ohne viele Helfer sei das große Fest nicht zu stemmen gewesen, würdigte Zierreis alle Helfer.Beim Gemeindeschießen musste sich die Feuerwehr diesmal mit dem dritten Platz begnügen. Die im vergangenen Jahr organisierte Schlagerparty wurde auf Anhieb toll angenommen, berichtete Ziereis. Auf vielfachen Wunsch werde sie im April neu aufgelegt. Der stellvertretende Vorsitzende lobte in diesem Zusammenhang Christian Blab, der als DJ überzeugt habe. Abgeschlossen wurde der Reigen mit einer gut besuchten Christbaumversteigerung.In seinem Ausblick ging Ziereis auf das im Juni anstehende Fest zum 145-jährigen Bestehen der Feuerwehr mit Fahrzeugsegnung ein. Die Planungen dazu laufen auf Hochtouren, berichtete er, etwa 70 Vereine habe man eingeladen, von denen schon viele ihr Kommen zugesagt hätten. "Auch die Kameraden von der Partnerfeuerwehr Zarnekau aus Schleswig-Holstein werden am Fest teilnehmen", verkündete Ziereis. Im Hinblick auf das geänderte bayerische Feuerwehrgesetz, das mittlerweile die Einführung einer Kinderfeuerwehr ermöglicht, wurde das Mindestalter von zwölf Jahren aus der Satzung gestrichen.Von zehn Einsätzen berichtete Kommandant Herbert Laubmann: Technische Hilfeleistungen, zwei Verkehrsregelungen und ein Brand. 30 Männer und Frauen waren im aktiven Dienst vertreten und verbuchten 249 Übungs- und 65 Einsatzstunden. Für Verstärkung sorgt Anna Schießl nach ihrer Zeit in der Jugendfeuerwehr. Eine Herausforderung stellte die modulare Truppmann-Ausbildung dar, die in Pertolzhofen Premiere hatte. Die Atemschutzträger nahmen an verschiedenen, teilweise auch überörtlichen Übungen teil. Im März stellen sie sich zum ersten Mal dem Leistungswettkampf in Vohenstrauß.Als besondere Übung hob Laubmann die gemeinsame Ausbildung mit dem THW Nabburg im Steinbruch Dürnersdorf hervor. Nach einem Gruppenführerlehrgang verfügt die Feuerwehr über acht ausgebildete Führungskräfte. Gruppenführer Jürgen Ziereis ist als Atemschutzträger-Ausbilder sogar auf Landkreisebene tätig.Über den aktuellen Stand der Fahrzeugbeschaffung berichtete der Kommandant, dass das Fahrgestell mittlerweile bei der Firma Ziegler in Mühlau steht. Auch über den Aufbau habe man schon gesprochen. Wenn alles glatt geht, wird das Fahrzeuge Ende April ausgeliefert, so Laubmann. Das Fahrzeug kostet der Gemeinde rund 165 000 Euro, dafür soll es von Staat und Landkreis einen Zuschuss von rund 67 000 Euro geben.Der Feuerwehrverein übernimmt neben den bereits zugesagten 10 000 Euro weitere 7000 Euro für zusätzliche Ausrüstungsgegenstände. "Die Aktiven müssen sich dann auf einige Wochen intensiver Ausbildung einstellen", warnte der Kommandant. Sehr angetan von der Präsentation dieser Zusammenfassung zeigte sich stellvertretende Bürgermeisterin Rita Salomon: Hier werde sichtbar, was die Feuerwehr das Jahr über leistet - vor allem was an Ausbildung im Hintergrund läuft. Das Geld für das neue Fahrzeug sei hier gut angelegt. Und fürs Training (siehe nebenstehenden Artikel) hat die Wehr schon mal ein Sümmchen gespart.