Vermischtes Niedermurach

08.01.2018

11

Jeder soll es als seine Aufgabe sehen, sich ums Wohl seiner Heimat, seines Dorfes zu bemühen, denn darin liegt sein eigenes Wohl. Jahr für Jahr setzt der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein (GOV) Niedermurach diesen Gedanken in die Tat um.

Mit verschiedenen Aktivitäten bringen die Mitglieder ihre Verbundenheit zur Heimat zum Ausdruck und machen dies organisatorisch und gestalterisch im Dorf sichtbar. Zwar ist er kein klassischer Verein im Sinne des Sozialwesens, doch sind seine Betätigungsfelder am Gemeinwohl ausgerichtet.Gemeinsame Anstrengungen der rührigen Mitglieder führen immer wieder zu erfolgreichen Unternehmungen, die sich in der Kassenlage des Vereins bemerkbar machen. Der GOV ist finanziell gut aufgestellt und kann es sich immer wieder leisten, kirchliche wie weltliche soziale Einrichtungen zu unterstützen.Schon viele Male bewies der Verein, dass er sich für soziale Bereiche stark macht. "Wir legen stets großen Wert darauf, dass mit unseren Spenden vorrangig Kinder berücksichtigt werden" betonte Vorstand Martin Stigler. In diesem Jahr beschloss die Vorstandschaft, dem eigenen gemeindlichen Kindergarten St. Marien Pertolzhofen eine Spende zufließen zu lassen.Kindergartenleiterin Sonja Reitinger freute sich natürlich sehr über dieses "Weihnachtsgeschenk" des GOV. Welches Spielgerät oder welche sinnvolle Ergänzung damit angeschafft werden soll, wird im neuen Jahr entschieden. "Auf jeden Fall kommt die Spende zu 100 Prozent den Kindern zugute", erklärte Sonja Reitinger und sprach im Namen der ganzen "Kindergartenfamilie" ihren herzlichen Dank aus.Damit könne sich der Kindergarten einen Wunsch erfüllen, ohne an die Finanzen der Gemeinde heranzutreten. Die Spende von 650 Euro ist ein Betrag aus der Vereinskasse, der vorrangig durch den Verkauf von Palmbüscheln und aus der Nikolausaktion erwirtschaftet wurde. Somit hat jeder Käufer mit einem persönlichen Anteil zu dieser Summe beigetragen, die im Kindergarten gewiss sehr gut angelegt ist.