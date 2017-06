Vermischtes Niedermurach

05.06.2017

Bei sonnigem Wetter besuchten die Jahrgangsstufen 3 und 4 der Grundschule Niedermurach zur "Weltwasserwoche" das Freilandmuseum in Neusath. Dort soll jede Klasse in vier Stationen zum nachhaltigen Umgang mit dem wertvollen Element Wasser angehalten werden.

An der 1. Station erklärte Herr Schießl anhand seines Aquariums die einheimischen Fische und die Teichwirtschaft in der Oberpfalz. Die nächste Station befasste sich mit der Hochwasservorsorge. Den Kindern machte es Spaß, die Sandsäcke mit Hilfe einer Sandsackabfüllanlage zu befüllen. In einer Zickzackkette aufgestellt reichten sie dann die gefüllten Säcke weiter zum Bau eines Sandsackdammes. Durch die anschließende Flutung mit Wasser wurde geprüft, ob der Damm das fließende Wasser aufhalten kann. Den Wasserkreislauf und die Wasserdurchlässigkeit verschiedener Bodenarten lernten die Schüler bei der dritten Station kennen. Zum Schluss durfte jedes Kind mit der Zille, einem flachen Binnen-Last- und Transportkahn, auf dem Teich neben der Rauberweihermühle mitfahren. Ein Museumsmitarbeiter trieb mit einem Stechruder den Kahn an und lenkte ihn auch damit. Durch die Verbindung von Bildung und Unterhaltung wurde bei den Schülern durch diesen gelungenen Weltwassertag die Lernmotivation gesteigert.