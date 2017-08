Vermischtes Niedermurach

28.08.2017

15

0 28.08.201715

Viele wohltätige Menschen unterstützen in Not geratene Mitmenschen in den Brennpunkten der Welt mit Spenden, die sie den verschiedensten Hilfsorganisationen anvertrauen. Jeder wird sich schon mal gefragt haben, ob seine Spende auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird, und vor allem wie viel davon. Zu diesem Thema wird Pater Thomas Varghese, der Schulprojekte für die ärmsten Kinder in den Ländern Ostafrikas vorantreibt, am Donnerstag, 31. August, um 20 Uhr bei einer Informationsveranstaltung der KLB Niedermurach im Gasthaus Gillitzer Stellung nehmen.

Pater Thomas Varghese engagiert sich seit vielen Jahren in den von Unruhen, Dürre und Hungersnöten geplagten ostafrikanischen Ländern Kenia, Tansania und Uganda. Mit seiner Spezialisierung auf schulische Projekte will er Straßen- und Waisenkindern zu einer gesicherten Schulbildung verhelfen. Tätig ist Pater Thomas nicht in den großen Städten oder noblen Touristengebieten, sondern auf dem Land, im Busch, im wahren Afrika eben. Dort, wo sich um die Ärmsten kaum jemand kümmert, legt er Hand an, baut Schulen und organisiert die dazu erforderliche Infrastruktur. Bildung ist für ihn eine Grundvoraussetzung, aus dem Teufelskreis der Armut herauszufinden und für die Kinder ein Sprungbrett in eine hoffnungsvollere Zukunft.Um seine Projekte auch finanzieren zu können ist er auf Hilfe von außen angewiesen. Deshalb arbeitet Pater Thomas Varghese eng mit dem Verein "Maisha pamoja" (Gemeinsam leben) zusammen. "Maisha pamoja" ist ein junger, gemeinnützig anerkannter Verein, der Spenden sammelt und diese dann gut durchdacht und effektiv in Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Ostafrika einsetzt.Pater Thomas Varghese, ein Missionar des heiligen Franz von Sales, berichtete schon vor einem Jahr bei der KLB Niedermurach über seine schulischen Projekte. Nun wird er über die Fortführung und die aktuelle Entwicklung in Uganda, von Schwierigkeiten und Fortschritten, aber auch von Dankbarkeit und Freude der Kinder und Jugendlichen berichten. Darüber hinaus wird er aufzeigen, wie dort überaus effektiv und erfolgreich Spendengelder eingesetzt werden.Wer an ungeschminkten Berichten aus erster Hand interessiert ist, sollte sich diesen informativen Afrika-Abend mit Pater Thomas nicht entgehen lassen.