Vermischtes Niedermurach

08.01.2018

Wenn der Regionalbus Ostbayern die Werbekampagne des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) unterstützt und mit großer Aufschrift "Ehrensache! Mach mit!" durch den Ort fährt, kann sich mancher fragen, wie es denn mit der eigenen ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Feuerwehr aussieht. Antworten gab es bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Gillitzer.

Vorstand Reinhard Höhbauer konnte dazu auch Bürgermeister Martin Prey, Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner, Ehrenkommandant Martin Pflug und Ehrenmitglieder begrüßen. Nach dem Gedenken für den verstorbenen Kameraden Alois Thanner berichtete Höhbauer von den vielfältigen Vereinsaktivitäten. Er freute sich, dass acht neue Mitglieder in den Verein eingetreten sind und die eigenen Veranstaltungen erfolgreich verliefen.Der neu eingeschlagene Weg, anstelle eines Faschingsballs eine Mottoparty zu organisieren, zeigte sich als zukunftsweisend. Gut besucht war der Starkbierabend, dessen Reinerlös der Jugendfeuerwehr zugute kommt, und auch das traditionelle Gartenfest am Feuerwehrhaus hatte einen guten Besuch zu verzeichnen. Reinhard Höhbauer gab einen Überblick zu den zahlreichen Festbesuchen und wünschte sich, dass sich vor allem ältere Kameraden öfter beteiligten.Er dankte allen Helferinnen und Helfern, die sich in die Vereinsarbeit einbrachten, vor allem jene, welche die aufwendige Dekoration für die Faschingsparty in der Mehrzweckhalle schufen, und lud dorthin zur erneuten "Superheroes-Party" am Samstag, 27. Januar, ein. Von einem sehr lebhaften Jahr 2017 berichtete Kommandant Gerhard Fleck. Zu den zwölf Übungen kamen drei Einsatzübungen mit Atemschutz, eine davon in der Brandschutzwoche mit den fünf gemeindlichen Feuerwehren. Alarmierungen erfolgten zu vier technischen Hilfeleistungen und fünf Brandeinsätzen sowie eine Fehlalarmierung. Neun Kameraden legten das Leistungsabzeichen "Wasser" in der Variante drei (mit Atemschutz) von Bronze bis Gold/Blau mit Erfolg ab.Den aus der Jugendfeuerwehr ausgeschiedenen Jan-Steffen Klein hieß der Kommandant in der Aktivenwehr willkommen und beförderte aufgrund ihres Ausbildungsstandes Wolfgang Prey zum Feuerwehrmann sowie David Niederalt, Martin Prey jun. Markus Raiml jeweils zum Oberfeuerwehrmann. Mit Wolfgang Bär und Wolfgang Prey nahmen zwei Aktive am Atemschutzgeräteträger-Lehrgang in Teunz teil und erhielten dazu nun das entsprechende Ärmelabzeichen. Gerhard Fleck dankte allen für die ehrenamtlich geleisteten Dienste, insbesondere seinem Stellvertreter Wolfgang Pflug, den Gerätewarten Markus Lingl und Sandro Kramer, dem Leiter des Atemschutzes Stephan Böhm, den Jugendwarten Dominik Schießlbauer und Gerald Bär sowie Bürgermeister Martin Prey und KBM Christian Weinfurtner für ihre Unterstützung.Mit einem sehr positiven Ergebnis konnte Kassier Martina Fronhofer aufwarten. Nach den massiven Investitionen in die Einsatzfahrzeuge schreitet die Konsolidierung der Vereinskasse, begünstigt durch erfolgreiche Veranstaltungen, weiter voran und ermöglicht wieder etwas mehr finanziellen Spielraum.Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner zeigte sich beeindruckt von den Aktivitäten des Vereins und würdigte die Leistungen der Kameraden für den Brandschutz. In Bezug auf Ölspuren wies er darauf hin, dass die Freigabe eines gereinigten Streckenabschnitts nur durch den Straßenbaulastträger erfolgen kann. Da aber oftmals kein Bereitschaftsdienst vorgehalten werde, muss zur Freigabe die Polizei eingeschaltet werden.Als Dienstherr der Feuerwehr sah Bürgermeister Martin Prey diese in Bezug auf Ausrüstung und personelle Besetzung gut aufgestellt. Finanzieller Erfolg des Vereins sei wichtig, denn dadurch könne die Feuerwehr eigene Anschaffungen tätigen, was letztlich wieder dem Gemeinwohl zugute komme. "Alle Gerätschaften kann man kaufen, das Personal dazu, die Bereitschaft zum Einsatz, die Kameradschaft sind für Geld aber nicht zu haben" betonte Martin Prey und hob damit die besondere Bedeutung des ehrenamtlichen Dienstes der Feuerwehrleute hervor. Vorstand Reinhard Höhbauer gab noch bekannt, dass bei genügender Beteiligung am 1. Mai eine Ausflugsfahrt zur befreundeten Feuerwehr Hettenshausen unternommen werde.