Vermischtes Niedermurach

20.06.2017

20.06.2017

(boj) Ohne der großen Hitze ausgesetzt zu sein verbrachten die Besucher beim Seniorennachmittag der Pfarrei Niedermurach ein paar nette Stunden im Feuerwehrhaus. Renate Pflug begrüßte besonders stellvertretende Bürgermeisterin Rita Salomon und Pastoralreferent Andreas Hartung.

Bei Kaffee, Kuchen und Musik aus früheren Jahren wurde dem persönlichen Gespräch viel Raum gegeben, zwischendurch immer wieder unterbrochen mit Interessantem und vor allem Amüsantem aus dem mitgebrachten "Gepäck" von Erika Baumgärtner und Rita Reiter. Zu Beginn legten die Anwesenden ein Gedenken für Helga Hammerer (Schäffer-Helga) ein, die stets Gast bei den Seniorentreffs war, und sprachen ein Gebet für sie. Erika Baumgärtner informierte über den Ausflug des Krankenpflegevereins Niedermurach/Pertolzhofen, am Mittwoch, 5. Juli. Einzelheiten hierzu werden in der Presse veröffentlicht. Viel Beifall erntete Erika Baumgärtner mit ihren Betrachtungen zur Vergesslichkeit und deren Abhilfe mit Wunderknoblauchpillen. So ziemlich alle konnten sich zwischen den Gedichtzeilen mit eigenen Vergesslichkeiten wiederfinden. Die Lacher auf ihrer Seite hatten Rita Reiter und Erika Baumgärtner beim Dialog zwischen einem Ehepaar, das fürs Aufstellen der Gartenmöbel und der Einrichtung des Grillplatzes mit der gegenseitigen Arbeitsverteilung befasst war. Gespickt mit zahlreichen Ausreden bewegte sich das Ganze sehr nahe an der Wirklichkeit.Mit der unglaublichen Geschichte von der RhabarberBarbaraBarBarbarenbartBarbierBar-Bärbel landete Rita Reiter einen sagenhaften Zungenbrecher, den sie sehr souverän meisterte und ihr viel Beifall einbrachte. Mit immer wieder vorgetragenen Witzen kam denn auch die Heiterkeit den ganzen Nachmittag nicht zu kurz. Alles in allem ein kurzweiliger Seniorentreff, bei dem sich allerdings die Männer mit ihrem Besuch wieder einmal sehr zurückhielten.