Vermischtes Niedermurach

22.09.2017

7

0 22.09.2017

Eine Wallfahrt ist Vertrauenssache. Auf die lebensgroße Marienfigur in Pertolzhofen setzen Gläubige schon seit vielen Jahrhunderten ihre Hoffnungen. Zur Kirchweih am ersten Oktoberwochenende wird sie erneut viele Menschen in den Ort locken - nicht nur durch die Sonderstellung in der Oberpfalz.

Nie angetastet

Über "Frauensteg"

Programm Auftakt für die Kirwa in Pertolzhofen ist am Freitag, 29. September, mit der Band "D'Ochsen". Sie spielt ab 21 Uhr im beheizten Vereinsstodl, Eintritt frei. Weiter geht es am Kirchweihsonntag (1. Oktober) mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr. Anschließend sorgt die Bertzhofer Blechmusi für die musikalische Umrahmung im Vereinsstodl. Der Festsonntag wird am Nachmittag mit dem Aufstellen des Kirwabaums den Höhepunkt erreichen. Anschließend tanzen die 16 Kirchweihpaare um den Baum, begleitet von der "Vöichtacher Rucksog Musi". Und während Hofmarksherr Michael Gradl von und zu Pertolzhofen anno dazumal die Wallfahrer gefordert hatte, "mit einem nur zum Hungerstillen eingerichteten einfachen Mahle vorlieb zu nehmen", ist die Auswahl nun größer: Fischereiverein und Gartenbauverein bringen Fisch und Fleisch auf den Tisch. Es gibt Kuchen, Küchel und Kaffee und auf die Kinder wartet eine Hüpfburg. (exb)

-Pertolzhofen. Über den Beginn der Marienwallfahrt zu Pertolzhofen gibt es keine Urkunde oder Sage. Es ist anzunehmen, dass das Marienheiligtum seit seiner Errichtung das besondere Vertrauen der Menschen besaß. So sieht das Ehrenbürger Rudolf Weiß, der dieses Thema der Ortsgeschichte unter die Lupe genommen hat. Eine Urkunde von 1465 erwähnt demnach bereits die besondere Verehrung des Gnadenbildes: "Und die Zechleutn sollen den Dritteil von den Tafeln und ob dem Pild geben, so dick man das Pild heraussetzt und voraus Patrozinium oder Kirchweih ist. Wenn man aber das Pild nit heraussetzt, oder sonst samlit (sammelt), so nit Patrozinium oder Kirchweih ist, soll dem Pfarrer nichts gefallen."Das Bild wird also ausgesetzt, und es werden Opfer niedergelegt. Nur Gnadenbilder (Figuren)erfahren diese besondere Verehrung. Damit dürfte die Wallfahrt bereits für die Zeit vor 1465 erwiesen sein. Es grenzt fast an ein Wunder, dass das Gnadenbild die Zeit der Reformation ohne Schaden überstanden hat. Fast alle anderen Kirchen der Oberpfalz wurden zu dieser Zeit komplett ausgeräumt, das Inventar wurde zerstört.1616 bereiste eine letzte calvinistische Visitation die Oberpfälzer Pfarreien. Sie stellte dabei fest, dass nur noch in Pertolzhofen die Menschen zur schönen Maria pilgerten. Pertolzhofen bildete damit die große Ausnahme in der kurfürstlichen Oberpfalz. Es war der einzige Ort, in dem die katholische Einrichtung der Kirche nie angetastet wurde, der einzige Ort in dem eine lebensgroße Marienfigur thronte. Und der einzige Ort, der für diese Zeit eine Wallfahrt vorweisen kann. Am 17. Januar 1628 las nach über 70 Jahren Pfarrer Wolf aus Oberviechtach wieder die erste katholische Messe in der Wallfahrtskirche. In dieser Zeit hatte der Markt Oberviechtach ein Pestgelübde abgelegt. In ihrer Not versprachen die Oberviechtacher alljährlich nach Pertolzhofen zu pilgern, wenn sie von der Pest verschont bleiben. Sie erfüllten das Gelübde 222 Jahre lang.Aufgrund des zunehmenden Andrangs der Wallfahrer - zum Teil kamen sie bis aus Böhmen - wurde ein Antrag zum Bau einer großen Wallfahrtskirche an den Bischof gestellt. Die Erlaubnis dazu kam am 4. Mai 1697, im Herbst 1699 wurde die barocke Kirche eingeweiht. Im 18 Jahrhundert wurde das Gotteshaus noch verschönert. 1799 bereitete sich die Kirchengemeinde auf den 100. Geburtstag des Gotteshauses vor. Zu diesem Zweck wurde die Kirche vom regional bekannten Maler Merz ausgemalt. Schon Jahre zuvor w hatte man mit dem Papst Kontakt aufgenommen, um für das Jubiläum einen Ablass zu erwirken.Dieser "außergewöhnliche vollkommene Ablass" ist noch heute urkundlich nachweisbar. "Zu mehreren Beförderung dieser frommen Absicht hat seine päpstliche Heiligkeit Pius VI. nicht nur allen Christgläubigen diese Oktav hindurch nach abgelegter reumütiger Beichte, empfangener heiliger Kommunion und allada nach Meinung der christkatholischen Kirche verrichteten gewöhnlichen Gebet mit 7 Vater Unser und Ave Maria, dann den christlichen Glaubensbekenntnis hier in den Tagen einen vollkommen Ablaß gnädlichst verliehen", heißt es da. Der Sage nach haben über 20 000 Personen an diesen Herbsttagen 1799 die heilige Kommunion empfangen. Der Andrang war auch in den kommenden Jahrzehnten noch so groß, dass eine Einteilung erforderlich war, welche Pfarrei wann erscheinen sollte: Letzter Sonntag im September Nabburg und Winklarn, Montag Altendorf und Schwarzhofen, Dienstag Schwarzenfeld und Schwarzach, Mittwoch Auerbach bei Nabburg, Donnerstag Dieterskirchen und Oberviechtach, Freitag Teunz Tännesberg Weidenthal und Pullenried, Samstag Thanstein, Sonntag Neunburg.Die Brücken über die Murach hatten den Namen "Frauensteg", und die Straße durch das Murachtal war eine Wallfahrtsstraße. Im 19. Jahrhundert allerdings kam die Wallfahrt zum Erliegen. Seit einem Jahrzehnt haben mehrere Vereine die Hauptkirchweih am ersten Oktoberwochende wieder aufleben lassen - mit einer kirchlichen und einer weltlichen Feier, die statt mit Ablass mit Verpflegung und Musik lockt (siehe Kasten).