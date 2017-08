Kultur Nittenau

01.08.2017

Mit Fortsetzungen ist das so eine Sache. Nicht selten nimmt die Qualität der Filme mit jedem neuen Teil ab. Das war auch bei den Verfilmungen der Eberhofer-Krimis der Fall. Bis zur "Grießnockerlaffäre". Der Film überzeugt - zumindest in der ersten Hälfte.

Dialoge zünden

Starke Lilith Stangenberg

Wo hast du denn diesen eklatanten Jähzorn her? Das eines klar ist: Ab jetzt rauchst mit mir, damit du ruhiger wirst. Papa Eberhofer (gespielt von Eisi Gulp) zu seinem Sohn

Franz Eberhofer (gespielt von Sebastian Bezzel) muss diesmal einen besonders kniffligen Fall lösen. Der Niederkaltenbacher Dorfpolizist steht selbst unter Mordverdacht. Denn eines Morgens wird Barschl (Francis Fulton-Smith) tot aufgefunden. Eberhofer nennt den Polizeidirektor, seinen Vorgesetzten, meist "Arschl", drohte ihm am Abend vor dem Mord, hielt ihm sogar einen Waffe an den Kopf - und als würden alle diese Indizien noch nicht genügen: Es steckt ein Messer mit der Aufschrift "Franz Eberhofer" in Barschls Rücken.Also muss der Dorfpolizist mit seinem Kumpel Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) - Eberhofer nennt ihn nach einer schlampigen Recherche ironisch den "Godfather of Hinterherschnüffeln" - ermitteln, was wirklich geschehen ist. Dabei schaffen es wieder gewohnt viele Leberkässemmeln, Biergläser und die titelgebende Grießnockerlsuppe auf die Leinwand. Alles so wie bei den vorangegangenen Teilen "Dampfnudelblues", "Winterkartoffelknödel" und "Schweinskopf al dente" (zusammen über 1,6 Millionen Kinobesucher) also. Zumindest was die kulinarischen Gewohnheiten der Protagonisten und die Schauplätze (Metzgerei, Wirtshaus, Omas Küche) angeht.Ansonsten gilt: Die neue Buch-Verfilmung hat wieder zu alten Witz zurückgefunden. In der ersten Hälfte zünden die Dialoge. Bei einem Rorschachtest glaubt der Eberhofer einen "zerdatschten Schmetterling an der Windschutzscheibe" zu erkennen. Papa Eberhofer (Eisi Gulp) - passionierter Züchter von Marihuana-Pflanzen - plärrt seinen Sohnemann an: "Wo hast du denn diesen eklatanten Jähzorn her? Das eines klar ist: Ab jetzt rauchst mit mir, damit du ruhiger wirst." Und Rudi Birkenberger schmiert sich Notizen mit Hilfe von Pommes und Ketchup auf eine Serviette. Das Tempo ist gut. Lacher gibt es im Minutentakt.Aber eben nur bis zur Hälfte. Anschließend ist der Film viel zu sehr bemüht, den Kriminalfall aufzulösen, findet jedoch nicht die richtigen Mittel. Die Geschichte wirkt konfus und verstrickt - und muss sich am Ende mühevoll daraus befreien. Vielleicht hätte dem Film ein Deus ex Machina gutgetan, also eine unerwartete Lösung aus einer Notsituation. Schließlich haben die Eberhofer-Verfilmungen nicht den Anspruch auf einem Spannungsniveau wie Orson-Welles-Filme zu spielen. Hingegen ist das, was die "Grießnockerlaffäre" die erste Dreiviertelstunde bietet, genau das, was die Zuschauer begeistert.Zu erwähnen ist noch der Auftritt von Lilith Stangenberg. Sie spielt die verwitwete Ivana Barschl. Als russisch-stämmige Ex-Prostituierte bietet sie nicht nur einen Kontrast zu all den kauzigen Provinzlern in Niederkaltenbach. Sie kann mit ihrer Darstellung auch überzeugen. Vergangenes Jahr sorgte sie mit der Hauptrolle in "Wild" regelrecht für Furore, als sie an der Seite eines Wolfes spielte.___Regie: Ed Herzog - Mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthof - 98 Minuten - ab 12 Jahren