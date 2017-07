Kultur Nittenau

26.07.2017

19

0 26.07.201719

Der Eberhofer zieht die Massen an. Zwar kommt "Grießnockerlaffäre" offiziell erste nächste Woche ins Kino. In Nittenau war die Verfilmung des Rita-Falk-Buches aber bereits am Dienstagabend zu sehen. Das füllte zwei Säle.

Verlosung Die "Grießnockerlaffäre" startet offiziell am Donnerstag, 3. August. An diesem Tag zeigt auch das Kinocenter Nittenau um 20 Uhr den neuen Eberhofer-Krimi. Bereits ab 19 Uhr gibt es einen Imbiss. Für die Premiere verlost "Der neue Tag" 3 x 2 Karten.



Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401627 an und spricht das Stichwort "Eberhofer", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Montagmittag geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung! (doz)

170 Zuschauer waren zu der Vorpremiere ins Kinocenter Nittenau gekommen. Und es hätten locker doppelt so viele sein können. Kinobetreiberin Christine Mauerer sagte: "Wir hätten noch zwei Säle vollmachen können." Das Interesse am neuen Eberhofer war enorm. Bei der Vorpremiere handelte es sich um eine Aktion von Bayern 1. Im Vorfeld konnten sich Cineasten auf der Homepage des Radiosenders anmelden - und mit etwas Glück mit bis zu vier Freunden kostenlos den Film ansehen. "Grießnockerlaffäre" wurde in zehn Kinos in Bayern gezeigt. Rita Falk, die Autorin der Eberhofer-Krimis, war in Wolfratshausen als Überraschungsgast vor Ort.Bevor der Film am Dienstag über die Leinwand flimmerte, sendete Bayern-1-Moderator Marcus Fahn Grüße an die Gewinner. Christine Mauerer versicherte den Besuchern: "Es ist ein richtiger Eberhofer - von Anfang bis zum Ende lustig." Die Kinobetreiberin hatte "Grießnockerlaffäre" schon einige Wochen zuvor gesehen. ( Eine Besprechung des Films folgt im Magazin-Teil am Donnerstag, 3. August )