Ära endet nach 33 Jahren

21.06.2017

Werner Götzer (SPD) gehört nach über drei Jahrzehnten im Stadtrat auf eigenen Wunsch nicht länger dem Gremium an. Bei sieben Wahlen hatten die Bürger dem 70-Jährigen das Vertrauen geschenkt.

Du warst uns immer ein Fels in der Brandung. Stadtrat Jürgen Kuprat über Werner Götzer

Selbst als Kandidat auf dem letzten Listenplatz wurde er bei der jüngsten Wahl wieder in den Stadtrat gewählt, wie Karl Bley in der Stadtratssitzung am Dienstagabend bemerkte. Der Bürgermeister zählte die Verdienste und das Engagement des scheidenden Stadtrats auf. Werner Götzer kam 1984 erstmals in den Stadtrat. Er war von 1984 bis 2002 als Mitglied im Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Sulzbachtal. Fast durchgängig saß Götzer im Bau- und Umwelt- sowie eine Periode im Hauptausschuss. Seit dem Jahr 2008 war er auch Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss. Von 2002 bis 2008 füllte der 70-Jährige das Amt des Dritten Bürgermeisters aus.Fraktionskollege Jürgen Kuprat erklärte: "Du warst uns immer ein Fels in der Brandung." Bley lobte Götzers "Fairness und Kompromissbereitschaft bei politischen Auseinandersetzungen". Götzer begründete seinen Rückzug mit anderen Projekten, denen er sich widmen will: "Ich habe noch Visionen." Er will sich etwa intensiver für den Musik- und Tanzförderverein engagieren. An die "jungen Leute von Nittenau" appellierte der 70-Jährige, sich für Kommunalpolitik zu interessieren. Denn: "Demokratie ist schnell demontiert - deshalb müssen wir aufpassen." Nach der Rede gab es Applaus von den ehemaligen Stadtrats-Kollegen aller Parteien. Anschließend vereidigte Bürgermeister Karl Bley Nachfolger Otto Götzer.