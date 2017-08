Politik Nittenau

02.08.2017

02.08.2017

Der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses gingen Ortstermine voraus. Erste Station war das Kinderhaus in der Bodensteiner Straße, anschließend ging es zum Angersteg und dem benachbarten "Haus des Gastes". Im Rathaus gab es eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, die alle ohne Gegenstimmen blieben.

Folien in kräftigen Farben kennzeichnen die vier Baukörper des neuen Kinderhauses. "Es handelt sich dabei um hochwertige Folien, die eine vorvergraute Lattenverkleidung erhalten, so dass diese Farben dezent durchschimmern", erläuterte Architekt Markus Weber. Der Zeitplan für die kommenden Wochen ist eng gesteckt. Mit von der Partie beim Ortstermin war auch Andrea Ludwig, die Leiterin des BRK-Kindergartens "Regenbogen", die mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im September in das Kinderhaus umziehen möchte. Bekanntermaßen sind die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe voll. Die Preise haben deshalb angezogen. Man liege fünf Prozent über den Planungskosten. "Was der Qualität geschuldet ist", erklärte Bürgermeister Karl Bley. Zudem gefielen die Alternativen, für die man sich entschieden hat. Sie seien auch optisch besser als der teurere Muschelkalkstein. Insgesamt sei bei der Wahl des Pflasters, bei den Sitzmöbeln und im Bereich der Häuser eine Ersparnis von 30 000 Euro brutto drin.Schon einmal habe man die Lärchenholzbohlen komplett ausgetauscht, sagte Bürgermeister Bley bei der Besichtigung der Angerstege. Die Kosten für beide Stege belaufen sich auf etwa 55 000 bis 60 000 Euro. Die Schäden am Dach vom "Haus des Gastes" waren offensichtlich. Für deren Behebung sei allerdings kein Geld im Haushalt eingestellt, sagte Bley. Aber zur Gefahrenabwehr müsse eine Notsicherung her, die etwa 5000 Euro kostet. "Nächstes Jahr muss man etwas unternehmen", erklärte Bley.Bei der Sitzung wurden einige Bauanträge behandelt. Der Bauhof soll neue Fenster erhalten. Für den Austausch von 25 Fenstern und der Hauseingangstüre werden rund 17 500 Euro fällig. Rohrbrüche zwischen Brucker und Walderbacher Straße hatten sich in letzter Zeit gehäuft. Es wird vermutet, dass es sich um Ermüdungserscheinungen beim Material handle. Durch die Sanierung der Rohrbrüche seien die betroffenen Versorgungsgebiete eingeschränkt und die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet - auch in brandschutztechnischer Hinsicht. Laut Vorlagebericht wurde vorgeschlagen, sich über einen Neubau der Hauptwasserleitung Gedanken zu machen. Kosten: 425 000 bis 510 000 Euro. Einstimmig folgte das Gremium dem Vorschlag, die Verwaltung soll sich mit der Planung des Ersatzbaus beschäftigen und die Summe im Haushalt 2018 einplanen.Das Gremium beschäftigte sich auch mit der Neugestaltung der Fassade in der Hauptstraße 26. Der Bauwerber möchte Zuwendungen aus dem Fördertopf. Das Gebäude liegt im festgelegten Sanierungsgebiet. Die Kosten betragen laut Schätzung des Städteplaners 170 000 Euro. Man kam überein, diese Maßnahme entsprechend des kommunalen Förderprogramms mit 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten oder maximal 15 000 Euro zu fördern, wenn die Vorgaben der Altstadtfibel und des Städteplaners eingehalten werden.