20.12.2017

Die Jahresabschlusssitzung des Stadtrates begann am Dienstag mit einer Gedenkminute für den verstorbenen Reinhold Hochmuth. Der ehemalige CSU-Stadtrat war am Donnerstag verstorben (wir berichteten). Bürgermeister Karl Bley würdigte die Leistungen Hochmuths und verwies darauf, dass er von 1999 an bis zu seinem Ausscheiden in diesem Jahr im Bau- und Umweltausschuss vor allem die Belange der Landwirte vertrat, ohne das Wohl der Stadt und ihrer Bürger aus dem Auge zu verlieren. Die Stadt werde ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. Jürgen Kuprat (SPD) erinnerte an die gute Zusammenarbeit mit Hochmuth. CSU-Sprecher Thomas Hochmuth sagte: "Die Lücke, die er in unsere Reihen gerissen hat, ist so schnell nicht zu füllen. Seine besonnene Art wird uns fehlen." Bild: Hösamer