05.06.2017

Ein unvergessliches Erlebnis: Max König aus Nittenau war für ein paar Tage Parlamentarier in Berlin. Auf Einladung von Bundestagsabgeordneter Marianne Schieder (SPD) nahm er an einem Planspiel teil, das vom 27. bis 30. Mai im Deutschen Bundestag lief.

"Jugend und Parlament" (JuP) heißt die Aktion, unter den rund 300 jugendlichen Teilnehmern aus dem Bundesgebiet war auch der 17-jährige Max König aus Nittenau. König ist Schüler des Regental-Gymnasiums.Die Jugendlichen im Alter von 17 bis 20 Jahren übernahmen für vier Tage die Rollen von fiktiven Abgeordneten, stellten das parlamentarische Verfahren nach und simulierten vier Gesetzesinitiativen. Max König wurde während des Planspiels zu Klaus Engl und Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. An den Originalschauplätzen des Bundestages lernten die Jungparlamentarier die Arbeit der Abgeordneten kennen, sei es in den Fraktionen, den Landesgruppen, den Ausschüssen oder im Plenum. Bei der abschließenden Debatte im Plenarsaal traten Redner aus allen Spielfraktionen ans Pult und versuchten, Mehrheiten für ihre politischen Anliegen zu gewinnen. Zur Debatte standen Entwürfe zur Festschreibung von Deutsch als Landessprache im Grundgesetz, zur Einführung bundesweiter Volksabstimmungen, zur Ausweitung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an einer EU-geführten Militäroperation im fiktiven Staat Sahelien sowie zur Verbesserung des Tierschutzes in der Landwirtschaft. Ein weiteres Highlight für die Nachwuchsabgeordneten: Eine Podiumsdiskussion mit den Fraktionsvorsitzenden des Bundestages, samt Schlusswort von Bundestagspräsident Nobert Lammert. Max König erlebte vier intensive Parlamentstage. "Mehrheiten für die eigenen politischen Anliegen zu gewinnen, ist ganz schön schwierig", sagte er. "In weiteren vier Stunden Fraktionssitzung mussten wir alles geben, um uns zur Empfehlung der Ausschüsse zu positionieren. Und am Ende stand die spannende Frage: Wer setzt sich durch? Wer scheitert?" Der 17-Jährige beschreibt seine Erfahrungen als Abgeordneter: "Ich habe beim Austausch mit den anderen Jugendlichen viele Anregungen und Impulse erhalten. Die vier Tage Politik live waren ein unvergessliches Erlebnis und eine wertvolle Erfahrung."Die positive Resonanz freute MdB Marianne Schieder sehr. "Das Planspiel bietet den Jugendlichen ideale Möglichkeiten, sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen und das Interesse an politischem Geschehen zu wecken. Junge Menschen wollen und sollen sich beteiligen, gerade auch, wenn es um Zukunftsthemen geht", betonte die Abgeordnete.