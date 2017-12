Politik Nittenau

20.12.2017

6

0 20.12.2017

Wie steht es um das Kanalsystem in Nittenau? Der Stadtrat will das genau wissen und lässt einen "Generalentwässerungsplan" aufstellen. Der soll auch über Entwicklungsmöglichkeiten Aufschluss geben.

Das Kanalnetz und besonders der Anschluss der vielen Stadtteile beschäftigen den Stadtrat schon seit Jahren, viele Millionen Euro wurden und werden dafür ausgegeben. Für neue Wohn- und Gewerbegebiete wurden in den zurückliegenden Jahren Erschließungsanlagen gebaut. Nun soll der Entwässerungsplan Aufschluss darüber geben, wo das Kanalnetz Mängel aufweist oder noch Potenzial hat.Das erläuterte der Leiter des Bauamts, Erwin Schreiber, am Dienstag dem Stadtrat bei der Jahresabschlusssitzung im Rathaus (weiterer Bericht oben). Bürgermeister Karl Bley fügte hinzu, dass der Plan auch Grundlage für die weitere Entwicklung der Stadt sei. "Nittenau wächst", stimmte ihm SPD-Sprecher Jürgen Kuprat zu, der sich wie Thomas Hochmuth (CSU) und Benjamin Boml (FW) für den Plan aussprach. Christoph König (Grüne) wollte wissen, ob auch der Energieverbrauch der diversen Pumpwerke im Blick sei. Das sei der Fall, so Bley. Das Kanalnetz wird derzeit für ein Kataster digitalisiert. Anschließend steht die hydraulische Überrechnung an. In sie werden auch die Flächen einfließen, die die Stadt noch ausweisen will. Diese Berechnung wird 150 000 Euro kosten. Das Geld soll im Haushalt 2018 bereit gestellt werden, beschloss der Rat einstimmig.Die künftige Entwicklung der Stadt fußt auch auf dem Flächennutzungsplan. Der solle fortgeschrieben und neu aufgestellt werden, schlug Bürgermeister Karl Bley vor. Der bestehende Plan stammt in den Grundzügen aus dem Jahr 2000. Der Bau- und Umweltausschuss hat die Neuaufstellung dem Stadtrat empfohlen. Bley verwies darauf, dass es nicht nur um zusätzliche Gebiete gehe, sondern auch jetzt ausgewiesene, mögliche Bau- oder Gewerbegebiete gebiete zurück genommen werden könnten, wenn die Grundstückseigentümer nicht abgabebereit seien. "Das könnte für den ein oder anderen auch schmerzhaft sein," sagte Bley. Andererseits sei die Stadt in ihrer Entwicklung gehemmt, wenn im Nutzungsplan ausgewiesene Flächen mangels Abgabebereitschaft nicht erschlossen werden können. Weitere, neue Baugebiete werden von der Landesplanung dann abgelehnt.In das Gesamtkonzept würden natürlich auch die Ortsteile einbezogen, sagte Bley. Der Stadtrat brachte die Neuaufstellung einstimmig auf den Weg. In den kommenden Jahren sollen dafür die Haushaltsmittel bereit gestellt werden. Der neue Plan wird rund 200 000 Euro kosten. Auf Nachfrage von Elisabeth Bauer (Grüne) sagte Bley, dass die Verwaltung auch weiterhin restriktiv mit Baugenehmigungen im Außenbereich umgehen werde. Die Entscheidung darüber liege aber beim Gremium.Der Bürgermeister gab zum Abschluss einen Rückblick auf das ablaufende Jahr. Die Einwohnerzahl der Stadt stieg demnach gegenüber 2016 um gut 200 auf 9335. Besonders hob er den Bau des Kinderhauses an der Bodensteiner Straße hervor. Er dankte wie die Sprecher der Fraktionen den Ehrenamtlichen, besonders auch denjenigen, die sich um die Migranten in der Unterkunft an der Thanner Straße kümmern.