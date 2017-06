Politik Nittenau

23.06.2017

Die Verabschiedung von Werner Götzer nach 33 Jahren im Stadtrat (wir berichteten) dominierte die jüngste Sitzung. Mit dem Bebauungsplan "Süd II" und dem Breitband-Ausbau standen aber noch zwei weitere Themen im Fokus.

Dass sich die Arbeiten der Telekom verzögern, sorgte bei einigen Stadträten für Unmut. Denn eigentlich hätten die Maßnahmen noch in diesem Monat zum Abschluss kommen sollen. Dieses laut Bürgermeister Karl Bley nun schon "eineinhalb Jahre schwelendes Projekt" verzögert sich aber noch bis Ende August. Das sei die Erkenntnis aus einem Gespräch mit der Telekom, das der Bürgermeister in der Woche vor der Stadtratssitzung führte. Die Verzögerungen machte Bley an mehreren Gründen fest. Manche Grundstücksverhandlungen seien nicht so reibungslos über die Bühne gegangen, wie erhofft. Außerdem würden derzeit viele Kommunen ihr Breitbandnetz ausbauen, weshalb es bei den Firmen zu Leiszungsverzögerungen gekommen sei. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, verfügen die Bürger über eine höhere Bandbreite - vorausgesetzt sie schließen einen dementsprechenden Vertrag ab.Laut Rainhard Fohringer vom Bauamt kam es beim Bebauungsplan "Süd II" zum "wahrscheinlich letzten Akt". Für das Mischgebiet, für das sowohl Gewerbeflächen, als auch Wohnungen vorgesehen sind, galt es nochmals Stellungnahmen abzuwägen und die Änderungen des Bebauungsplans zu beschließen. Karl Bley fasste zusammen: "In absehbarer Zeit wird sich das Stadtbild an dieser Stelle (nahe des Fachmarktzentrums; Anm. d. Red.) ändern." Der Bürgermeister teilte außerdem den Termin für das Volksfest im kommenden Jahr mit. Es steigt vom 8. bis 11. Juni.