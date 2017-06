Vermischtes Nittenau

19.06.2017

Weil die Bremsen eines Sattel-Aufliegers völlig abgenutzt waren, überhitzten sie bei einer Fahrt auf der B16 am vergangenen Freitag.

Gegen 7 Uhr fing der Auflieger laut Polizeiangaben Feuer. In Fahrtrichtung Roding bemerkte der Fahrer bei Nittenau den Rauch. Er schaffte es noch, den Auflieger abzukoppeln. Den Brand löschte dann die Feuerwehr Bergham. Da war der Anhänger bereits zur Hälfte ausgebrannt. Der Schaden am Auflieger und an der Straße beträgt etwa 30.000 Euro.