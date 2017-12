Vermischtes Nittenau

05.12.2017

4

0 05.12.2017

Reihenweise rockige Riffs in der Aula des Nittenauer Regental-Gymnasiums? Da weiß der Insider sofort, dass wieder ein Benefiz-Rockkonzert auf die Bühne gebracht wird. Inzwischen schon im vierten Jahr. Daher auch das diesjährige Motto "Rock the School 4.0".

Aktuelle Chartbreaker

Erlös wird gespendet

Das Organisationskomitee, das aus mehr als 50 Mitgliedern der SMV und den Verbindungslehrern Daniela Effler, Daniel Maierhofer und Susanne Deml des Regental-Gymnasiums besteht, hatte - tatkräftig unterstützt vom Musik- und Tanzförderverein Nittenau (M.T.V.) - das Event seit Beginn des Schuljahres mit großem Einsatz geplant. Mit sichtlichem Erfolg, denn der Abend bot beste Unterhaltung für die zahlreichen Besucher. Gleich zum Auftakt heizte die Band "Rock Explode" dem Publikum kräftig ein. Mit Klassikern von Bryan Adams oder Guns N' Roses, aber auch mit selbstkomponierten Stücken.Anschließend legte die Schulband "Why Not" einen fulminanten Auftritt hin. Nach dem erfolgreichen Band-Coaching von Daniel Maierhofer - wie er es selbst bezeichnete - überzeugte die Schulband des Regental-Gymnasiums mit einem kräftigem Rock-Sound vom Feinsten. Es wurde kräftig abgerockt und die Temperatur in der Aula stieg nochmals spürbar an.Mit "Flash Light" ging als nächstes eine Band an den Start, die neben Rock auch Pop und aktuelle Chartbreaker performte. Bereits mit dem ersten Lied "I will wieder ham" von S.T.S. holten die Musiker das Publikum auf ihre Seite und brachten mit Top-Hits wie "Holz" oder "Hulapalu" Schüler, Lehrer und Eltern zum Tanzen und lautstarken Mitsingen. Den Main Act bildete die Band "Sonic Boom", deren Sound geprägt ist von Rockgrößen der 70er Jahre wie Uriah Heep und Led Zeppelin. Mit klassischen Gitarrenrhythmen und kräftigem Gesang wurden zum Abschluss nochmals musikalische Highlights gesetzt.Das Publikum forderte bei jeder Band eine ausgiebige Zugabe und feierte die Musiker mit tosendem Applaus. Auch Raphael Huber, der seit Anfang August neuer stellvertretender Schulleiter am Regental-Gymnasium ist, war begeistert: "Ich bin selbst leidenschaftlicher Rockmusikfan, das war genau meine Musik. Die Qualität der Bands war beeindruckend und es war schön, die Schüler von dieser Seite kennenzulernen."Die Einnahmen aus dieser Schulveranstaltung gehen laut Susanne Deml, Verbindungslehrerin am Regental-Gymnasium, zu einem Teil an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die Typisierungsaktionen zur Bekämpfung von Blutkrebs durchführt, zum anderen Teil an das Rainbow House of Hope Uganda. Da durch eine Vielzahl an Projekten und Aktionen des Regental-Gymnasiums eine enge Kooperation mit den Kollegen in Uganda entstanden ist, können die Spenden zielgerichtet für wichtige Ausbildungsprojekte vor Ort eingesetzt werden, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.