Vermischtes Nittenau

09.08.2017

Alle Jahre wieder, nur im Sommer: Wegen des massiven Auftretens von Eintagsfliegen am Regen wird die Straßenbeleuchtung entlang des Flusses ab 11. August vorerst bis einschließlich 27. August abgeschaltet.

Die Anordnung gilt für folgende Bereiche: Brückenbeleuchtung (kleine und große Regenbrücke); kleiner und großer Angersteg; Kirchplatz; Regenuferweg mit Regenweg bis Kreuzung Straße "Am Rücken"; am Parkplatz an der kleinen Regenbrücke; Ortsstraße "Am Burghof", im Bereich der Anwesen 20-28 und Nummer 3; Berghamer Straße bis Einmündung Fischbacher Straße.Außerdem gehen die Lampen in folgenden Bereichen aus: Am Anger (gesamter Straßenzug); im Ortsteil Entermainsbach; in Ortsteil Stefling am Dorfplatz einschließlich Dorfstraße sowie die ersten drei Leuchten in Richtung Schlossberg; im Ortsteil Überfuhr; an der Fischbacher Straße 43 bis 43 d; Am Wellenbach und in Teilbereichen der Regentalstraße. Das teilte das Rathaus mit.