25.03.2018

Die Familie Dirnberger bekam am Freitagvormittag hohen Besuch in Muckenbach. Landrat Thomas Ebeling und Vertreter der Stadt Nittenau sowie des Landkreises gratulierten der Familie Dirnberger zu einer Auszeichnung des DLG zum Ferienhof des Jahres 2017. Die Betreiber und Besitzer des Anwesens führten die Gäste durch ihre Ferienwohnungen und über das weitläufige Gelände. Landrat Ebeling zeigte sich beeindruckt über die wunderschönen und mit netten Details versehenden Zimmer und Aufenthaltsräume. Die gut besuchten Ferienwohnungen laden zum Entspannen für Groß und Klein ein. Der direkt am Grundstück verlaufende Fluss Regen bietet vor allem für die Kinder im Sommer, aber auch für Angler ein Paradies direkt neben den Schlafzimmern. "Es sei ein Leuchturm für das Oberpfälzer Seeenland sowie für den Naturpark Bayrischen Wald", so Ebeling.

Auch der Beauftragte der Stadt Nittenau für Tourismus war sichtlich erfreut, dass sich im Gemeindebereich der Stadt eine solche Anlage, die zum Entspannen und Genießen einlädt, befindet. Wie alle Beteiligten der Führung erfahren durften, ist ein Antrag über eine Erweiterung des Ferienhofes um weitere Gästehäuser genehmigt worden und es werde dieses Jahr noch mit den Baumaßnahmen begonnen.