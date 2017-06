Vermischtes Nittenau

08.06.2017

Viele Nittenauer, darunter auch Bürgermeister Karl Bley, warteten am Mittwoch auf ein Fahrzeug, wie es nicht jeden Tag in der Stadt eintrifft. Eine Gruppe der Feuerwehr Nittenau, unter anderem mit dem Kommandanten Michael Kerkez, seinem Stellvertreter Markus Jehl, Gerätewart Marco Auburger und einigen Maschinisten hatten die neue Drehleiter abgeholt und trafen in Nittenau ein.

Sie hatten an den vergangenen beiden Tage an einer Schulung bei der Firma Rosenbauer in Karlsruhe teilgenommen, wo ihnen ihre neue Drehleiter bis ins Detail erklärt wurde. Damit können sie am Standort die Ausbildung der hochmodernen Drehleiter übernehmen. Nach dem Eintreffen hatten die Kameraden und Zuschauer die Möglichkeit, die neue Drehleiter zu begutachten. Die erste Fahrt am Standort mit der Drehleiter mit dem Kennzeichen SAD-NI 301 machten dann erster Bürgermeister Karl Bley, dritter Bürgermeister Jürgen Kuprat, Vorsitzender Andreas Weidmüller und Kommandant Michael Kerkez.Auch die Feuerwehr Nittenau war mit der Kamera dabei und hat ihre Eindrücke bei Facebook gepostet: