Imagefilm als Appetitanreger

Vermischtes Nittenau

09.08.2017

09.08.2017

"Sagenhaft und L(i)ebenswert" - so ist der neue Imagefilm der Stadt Nittenau übertitelt. Er entstand als Kooperation zwischen der Stadt und dem Touristikverein Nittenau. Ein Team von Oberpfalz TV hat den dreieinhalb-minütigen Beitrag produziert.

Produktions-Team Ein Team von Oberpfalz TV hat den Imagefilm "Sagenhaft und L(i)ebenswert" produziert. Christian Skiefe fungierte als Produzent, Marco Rubenbauer als Kameramann und Christian Weiß als Editor. (paje)

Von der Idee bis zum fertigen Film verging fast ein Jahr. Über 15 Stunden Filmmaterial kamen zusammen. Eine schwierige Aufgabe, aus dieser Fülle einen so kurzen Beitrag zu machen. Das Endprodukt kann sich jedoch sehen lassen und überzeugt. Der Vorsitzende des Touristikvereins, Jakob Rester, sagte: "Wir wollten Emotionen wecken und keine Wortbeiträge verwenden." Der komplette Film ist ohne Erzählerstimme und durchgehend mit Musik unterlegt.Bürgermeister Karl Bley erklärte, dass es viel in Nittenau zu entdecken gebe. Nicht alles könne in einem solch kurzen Video verpackt werden. "Es soll den Appetit wecken, Weiteres zu entdecken." Laut Bley soll der Film die Menschen berühren und eine Werbung für Nittenau sein, um Touristen anzulocken. Außerdem sollen sich die Nittenauer mit dem Streifen identifizieren.Das Brauhaus Nittenau zieht sich wie ein roter Faden durch den Imagefilm. Auch die Natur wird großzügig mit eingebaut. Gezeigt werden der Fluss Regen, der eher ruhigere Part des Oberpfälzer Seenlands, die vielen Felder und Wälder Nittenaus aus der Vogelperspektive sowie Aufnahmen von einigen der insgesamt sieben Burgen und Schlösser, die Nittenau zu bieten hat. Auch die vielen Freizeitaktivitäten, die in Nittenau möglich sind, kommen im Film vor - etwa Kanu-Fahrten, Radtouren oder Freibad-Besuche. Bürgermeister Bley fasste zusammen: "Es gibt ein historisches, ein sportliches, ein kulturelles sowie ein kulinarisches Nittenau."