Vermischtes Nittenau

16.06.2017

Defekte Bremsen an zwei Achsen eines Sattelaufliegers dürften der Auslöser für ein Feuer gewesen sein, das am Freitag gegen 7 Uhr an einem Lkw ausbrach. Der Truck war auf der Bundesstraße 16 unterwegs. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des Anhängers musste die Bundesstraße bis gegen 13 Uhr gesperrt werden. Das teilte die Polizeistation Nittenau mit.

Der 43-jährige Fahrer aus Tschechien war zunächst von einer Reifenpanne ausgegangen, steuerte seinen Truck auf die Verzögerungsspur an der Anschlussstelle bei Muckenbach. Allerdings züngelten da schon Flammen am Heck des dreiachsigen Aufliegers. Mit dem Feuerlöscher war nichts mehr zu machen, der Auflieger geriet in Brand. Geistesgegenwärtig kuppelte der Fahrer den Auflieger ab, rettete so auf jeden Fall die Zugmaschine. Die alarmierte Feuerwehr Bergham rückte an und löschte das Feuer. Der Auflieger war mit etwa 20 Tonnen Metallteilen - vorwiegend Stahlseile - beladen.Bei einer ersten Untersuchung des Aufliegers stellte die Polizei fest, dass an zwei Achsen jeweils an der linken Seite die Bremsbeläge komplett abgefahren waren, also beim Bremsen Metall auf Metall schruppte. Das dürfte zu der Überhitzung geführt haben, die dann die Reifen in Brand setzte. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.Die Bergung des Aufliegers gestaltete sich aufwendig. Die Ladung wurde gesichert, dann mit einem Kran der Anhänger angehoben, Ersatzreifen montiert. Auf diesen konnte der Auflieger, gezogen von einem speziellen Abschleppfahrzeug, dann nach Regensburg gebracht werden.Den Schaden am Auflieger bezifferte ein Polizeisprecher auf mindestens 20 000 Euro. Die nötige Instandsetzung der Fahrbahn wird etwa 10 000 Euro kosten.