Vermischtes Nittenau

28.07.2017

28.07.2017

"Tag der Vielfalt": Die Schulgemeinschaft des Regentalgymnasiums nahm das Motto wörtlich. Sportwettbewerbe standen genauso auf dem Programm wie politische Themen.

Die Schüler des Regental-Gymnasiums (RTG) bewiesen einmal mehr Kreativität, Engagement und Eigeninitiative. "Viel Spaß beim Quizzen, Tanzen, Trommeln, Sprinten, Malen, Singen, ..." wünschten die Mitglieder der Schülermitverantwortung, kurz SMV, auf ihrem Programmblatt. Anlässlich des 60. Geburtstages der Europäischen Union hatten sie als Motto "Vielfalt in Europa, wir als Teil der Welt" gewählt. Dieses Thema hatte über 70 inspiriert, in Gruppen ein ebenso abwechslungsreiches wie spannendes Programm zusammenzustellen, das diese Idee immer wieder in verschiedenster Weise aufgriff. Das teilte die Schule mit.Die Verbindungslehrer Susanne Deml, Nina Sikorski und Thomas Reuschl äußerten sich beeindruckt über das Engagement der Schüler, die seit Dezember vergangenen Jahres an der Planung beteiligt waren."Unsere Schüler haben in aktiver Kleinarbeit Sachwissen recherchiert und motivierende, interaktive Stationen erarbeitet, die den Besuchern Spaß machen, vor allem aber auch zum Nachdenken über das Thema anregen sollten." Schülersprecherin Lea Butschbach war ebenfalls stolz: "In diesem Jahr haben wir viel mehr selbst gemacht. Die Lehrer haben uns zwar nach Kräften unterstützt. Ideen und Umsetzung stammen aber fast ausschließlich von uns."Nachdem die Schüler am Vormittag in verschiedensten Sportwettbewerben gegeneinander angetreten waren, öffnete das RTG am Nachmittag seine Pforten für Besucher. Wer sich über europäische Flaggen, Hymnen und Sehenswürdigkeiten, die Austauschprogramme mit Belgien und Tschechien, die US-amerikanische Partnerschule des RTG, das P-Seminar "Netzwerk für Flüchtlinge" oder Auslandsaufenthalte und -praktika informiert oder sein Wissen beim Sprachenquiz getestet hatte, konnte sich beim Mitsingen im Schulchor, beim Trommel-Workshop oder beim Dot-Painting künstlerisch ausleben.Die Schüler tobten sich inzwischen beim American Football, beim Taekwondo, beim Laufen oder bei verschiedenen Sportarten aus. Eine Stärkung mit arabischen Salaten, Couscous oder selbstgemachten Kuchen war dann wohlverdient.Doch kaum hatte man alle Stationen im Schulgebäude besucht, ging es hinüber zur großen Sportgala in der neuen Dreifachturnhalle. Tänzerische Reisen durch die Welt und akrobatische Höchstleistungen begeisterten das Publikum. Zwischendurch stellte der Wahlkurs UNESCO-AG seine Arbeit vor. Auf seine Initiative hin hatten die Jahrgangsstufen fünf bis zehn im Stoff des vergangenen Schuljahres nach Anknüpfungspunkten mit Themen der UNESCO, etwa Demokratie-Erziehung, Umwelt-Erziehung und Welterbe-Erziehung, gesucht.