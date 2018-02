Vermischtes Nittendorf

15.02.2018

239

0 15.02.2018239

Gegen 8 Uhr hat sich auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg kurz vor der Anschlussstelle Nittendorf ein Verkehrsunfall mit einem Lkw ereignet. Weil sich dabei Erde auf der Fahrbahn verteilte, musste die Autobahn teilweise gesperrt werden.

Der Lkw war nach einem Reifenplatzer in die Mittelschutzleitplanke geschleudert. Das geladene Erdreich hat sich auf der Fahrbahn verteilt. Auch auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Regensburg musste die Feuerwehr zeitweise den Verkehr über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeileiten, um die Fahrspuren zu reinigen.Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sattelschlepper wurde allerdings schwer beschädigt. Er muss von einer Spezialfirma geborgen werden. Da der Lkw mit einigen Tonnen Erdaushub vollbeladen ist, wird die Bergung noch andauern. Die Feuerwehren aus Sinzing, Pentling, Nittendorf und Undorf waren an der Einsatzstelle, sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahnen.