Vermischtes Nittendorf

01.12.2017

370

0 01.12.2017370

An einer Bushaltestelle bei Nittendorf hat es an der Hochrainstraße einen Unfall gegeben. Laut ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte hat ein Pkw zwei Jugendliche erfasst. Die Einsatzkräfte haben die Straße gesperrt.

Gegen 18.30 Uhr kam es am Freitag, 1. Dezember, auf der R14 bei Nittendorf zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Nachdem zwei Jugendliche aus dem Bus ausgestiegen waren und die Straße überqueren wollten, wurden sie von einem Auto frontal erfasst und zu Boden geschleudert. der 17-jährige Junge und das gleichaltrige Mädchen kamen mit schweren Kopfverletzungen und Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Laut Rettungsdienst bestehe keine Lebensgefahr. Die Freiwillige Feuerwehr aus Nittendorf musste die Straße für rund drei Stunden komplett sperren.Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs. Nach ersten Erkenntnissen der Streife war der Autofahrer jedoch nicht zu schnell auf der Straße unterwegs. Nach Aussagen der Feuerwehr, war es zum Unfallzeitpunkt wohl leicht neblig, was die schlecht beleuchtete Bushaltestelle schwerer einsehbar macht. Den genauen Unfallergang konnte am Abend von den Einsatzkräften nicht rekronstruiert werden.