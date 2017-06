Kultur Nürnberg

09.06.2017

Jeder Mensch benutzt täglich die Toilette - aber wer spricht schon gerne darüber? Dabei geht es im "stillen Örtchen" - einem besonders intimen Raum - oft sehr kommunikativ zu. Unverblümt tauschen sich Menschen in öffentlichen Sanitäranlagen über Themen wie Liebe und Sexualität, aber auch über Politik aus.

Zunächst nur für Männer

Hauch von Natur

Service Ausstellung: "Besetzt! Geschichten im stillen Örtchen". Bis 2. Juli.

Ort: Museum für Kommunikation, Lessingstraße 6, 90443 Nürnberg.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 - 17 Uhr, Samstag/ Sonntag/Feiertage 10 - 18 Uhr.

Kontakt: Telefon 0911/230880, Telefax 0911/2308896.

E-Mail: mfk-nuernberg@mspt.de

Parkplätze , Parkhaus und Busparkplatz am Theater, zwei Gehminuten entfernt.

Weitere Informationen:



www.mfk-nuernberg.de/

Bis 2. Juli ist im Museum für Kommunikation in Nürnberg eine Ausstellung mit dem Titel "Besetzt! Geschichten im stillen Örtchen" zu sehen. Wer dort in einem der zwölf Toilettenhäuschen auf die Taste drückt, hört statt Wasserrauschen heiße Rhythmen. "When The Shit Goes Down" von Cypress Hill oder "Mich verfolgt meine eigene Scheiße" von Knorkator. Poster an den Wänden erinnern an die siebziger Jahre, als Frank Zappa vom Klo aus in so manches Jugendzimmer glotzte - sehr zum Ärgernis schockierter Eltern. In den achtziger Jahren brüllten Punkbands "Piss off" in die Mikros: "Fäkalsprache" provozierte und harte Musik dröhnte in den Ohren. Rock und Klo - das passt anscheinend ganz gut zusammen.Doch auch aktuelle Fragen werden in der Ausstellung nicht einfach fortgespült. An einer Station geht es beispielsweise um die Unisex-Toilette, die von Menschen eingefordert wird, für die eine strikte Trennung der Geschlechter ein Problem darstellt. Auch das Thema Klo-Graffiti wird aufgegriffen. Dabei reicht der historische Bogen von der "Cloaca Maxima" in Rom bis zur Nürnberger Schultoilette von heute.Öffentliche Toiletten gab es in den Städten Europas zunächst nur für Männer. Erst an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden durch den gesellschaftlichen Wandel auch Sanitäranlagen für Frauen im öffentlichen Raum. Bis heute sind saubere und für alle zugängliche Toiletten weltweit längst nicht selbstverständlich. In vielen Ländern Afrikas und Asiens ist die Situation bisweilen katastrophal.Für manche Menschen werden Sanitäranlagen auch zum Arbeitsplatz. Toilettenfrauen und -männer reinigen sie täglich. Sie sorgen für Sauberkeit, verbringen viele Stunden in einem manchmal sehr provisorisch, bisweilen auch sehr liebevoll eingerichteten Raum. Täglich haben sie eine Menge an positiven und negativen Begegnungen mit Menschen: Wenn etwa der klappernde Geldbeutel gezückt und dann doch kein Trinkgeld gezahlt wird.In Kunst, Musik oder Literatur symbolisiert das Klo häufig das Schmutzige, Verbotene und Provokante. "Stranded on a toilet bowl. What do you do when you're stranded?", heißt es in einem Song der kalifornischen Band Red Hot Chili Peppers. Im Film fungiert die Toilette als schmutziges Hinterzimmer der Gesellschaft: als Ort körperlicher Gewalt oder des illegalen Drogenkonsums.Die Ausstellungsarchitektur lässt einen Hauch von Natur durch die Museumsräume wehen, vom grünen Rollrasen über Baumstämme bis zum Vogelhäuschen. Sie wurde von der jungen Innenarchitektin und Bühnenbildnerin Franziska Isensee konzipiert. Bereits 2016 hat sie für das Nürnberger Museum die Sonderausstellung "Mein Name ist Hase! Redewendungen auf der Spur" gestaltet. Außerdem arbeitet sie erfolgreich für das Nürnberger Staatstheater. "Toiletten sind in Museen oft nur Mittel zum Zweck, hier ist das WC der Zweck an sich", sagt Kuratorin Martina Padberg. Eine Ausstellung, die witzig und ansprechend aufgemacht ist, eine Menge Interessantes zum Thema bereithält und in aller Kürze, quasi im Vorbeigehen - unter die Lupe genommen werden kann. Ein echter Toilettengang eben - und auf jeden Fall kein Griff ins Klo!