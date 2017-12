Bob Dylan kommt nach Nürnberg

Kultur Nürnberg

07.12.2017

Der bedeutendster Interpret der Rock-Ära, Bob Dylan, kommt am Sonntag, 22. April, (20 Uhr), in die Frankenhalle nach Nürnberg. Der Musiker gilt als wichtigster einzelner Interpret der Rock-Ära, als Inkarnation einer Gegenkultur und Songschreiber des Jahrhunderts.

Im Frühjahr 2018 kommt der Wegbereiter der Folk- und Rockmusik zu Live-Konzerten nach Deutschland. Bob Dylan erfand sich immer wieder neu, wandelte sich, wechselte die Richtung, tauchte ab, um dann erneut kometenhaft aufzusteigen. Er definierte mit seinen Songs Ideale, Ängste, Stimmungen von Generationen. Die Poesie seiner Texte und die Lyrik seiner Lieder verliehen ihm literarische Qualität, seine scharfe Beobachtungsgabe und sein politisches Verständnis machten ihn zum natürlichen Sprachrohr der Jugend, deren Aufbruch er in den 60er Jahren mit initiierte und begleitete. Viele seiner Songs sind in die amerikanische Literatur eingegangen: „The Times They are A-Changin’ “, „Blowin’ in the Wind“, „Like a Rolling Stone“, „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“, „Chimes of Freedom“ – um nur einige zu nennen. Seine Texte befreiten die Rockmusik von ihrer Banalität. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 8. Dezember um 10 Uhr.Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter: Telefon 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0.