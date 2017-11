Kultur Nürnberg

28.11.2017

"Man drängt, stößt, frisst, spielt, säuft, schimpft, haut", so lästerte ein anonymer Zeitgenosse 1835. Damals strömten "nur" etwa 80 000 Besucher zur Wiesn. Thomas Mann sprach in den 1930er Jahren naserümpfend von einer Monster-Kirmes.

Auch heute aktuell

Wortgerüst mit Emotionen

Und auch Ödön von Horváth beobachtete die Masse, die sich in München in Geisterbahnen oder im Varieté vergnügte, kritisch. Das Oktoberfest als Podium für Herzensglücksucher und Jahrmarkt der Exotik wurde schließlich zum Thema seines düsteren Dramas "Kasimir und Karoline". "Man tanzt, tobt und drängelt", heißt es auch bei dem Musikfestival "Tomorrowland", das seit 2005 jedes Jahr in der belgischen Stadt Boom elektronische Klänge über die Bühne ins Publikum jagt. Indem Regisseur Georg Schmiedleitner das Wort "Tomorrow" als Leuchtbuchstaben an einem metallenen Gerüst platziert, spielt er auf all die Tempel der Vergnügungssucht an, die für Zerstreuung und Belustigung sorgen, ohne dem Leben Tiefe zu verleihen. "Tomorrow", was interessiert uns die Zukunft? Wir leben im Hier und Jetzt und lassen es dabei anständig krachen!Die Themen, die Ödön von Horváth im Weltwirtschaftskrisenjahr 1929 behandelte, sind auch heute aktuell: Sehnsucht nach romantischer Liebe, Angst vor sozialer Unsicherheit - "Zukunft ist eine Beziehungsfrage", so bringt es Kommerzienrat Rauch (Michael Hochstrasser) an einer Stelle auf den Punkt. Karoline (Josephine Köhler) knüpft später konterkarierend daran an: "Menschen ohne Gefühle haben es viel leichter im Leben." Doch was davon setzt sich letztlich durch, Treue oder Egoismus, Nächsten- oder Selbstliebe? Stimmt das Zitat, das Ödön Horváth aus dem Neuen Testament zitiert: "Und die Liebe höret nimmer auf"? In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Menschen - ganz gleich, ob auf oder vor der Bühne.Schmiedleitner nutzt für seine Abrechnung mit der Spaßgesellschaft schrille Bilder. Da wird gezecht und gekotzt, geflirtet und geflucht, und die Achterbahn der Verrücktheiten nimmt gewaltig Fahrt auf. Ein sülziger Ausrufer animiert die Vergnügungssüchtigen zu immer größeren Exzessen. Die Lust am Rausch und das Berauschende am Verlust der Werte - hier ist das Diabolische im Spiel. Symbolhaft lässt Pius Maria Cüppers an dieser Stelle die Hose fallen, ein rot-schwarzer Satans-Schlüpfer verhüllt die nackte Haut.Schmiedleitners letzte Regiearbeit in Nürnberg setzt auf die Kraft Horváth'scher Sprache und Symbolkraft. Es liegt an den Schauspielern, das präzise Wortgerüst mit Emotionen und Leben zu füllen. Und das gelingt überzeugend gut. Einerseits ist dieses schräge Endzeit-Drama über all die verlorenen Seelen, die vergeblich auf ein glückliches Ende warten, nicht unbedingt leicht verdaulich. Andererseits verdient das glanzvolle Miteinander von Regie, Bühne und Schauspiel das Prädikat "sehenswert".