12.06.2017

Im Sommer haben es die Nürnberger Symphoniker nicht weit: Direkt neben ihrem Probesaal im Kopfbau der Kongresshalle laden sie im Juni und Juli zum "Musiksommer im Serenadenhof". Zwölf Serenaden präsentieren sie ihren Zuhörern in der Spielstätte mit der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre.

Motto "Rock meets Classic"

Klassiker und neue Klänge

Für Lucius A. Hemmer ist es ein "Volltreffer". Kahchun Wong, Preisträger des Gustav-Mahler-Dirigentenwettbewerbs 2016, wird neuer Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker. Sein Amt wird ihn zwar erst ab September 2018 von Singapur in die Frankenmetropole führen, aber schon in der Spielzeit 2017/2018 präsentiert er sich dem Publikum mit zwei Symphonischen Konzerten am 17. und 18. März 2018.Der Musiksommer startet aber bereits heuer am 14. und 15. Juni unter dem Motto "Rock meets Classic" mit der "Siggi Schwarz Band" und bekannten Hits von Survivor, Foreigner, Bryan Adams, Van Halen und anderen rockigen Größen.Ansonsten reicht das kontrastreiche Angebot von einer mitreißenden symphonischen Serenade mit Schwerpunkt Tschaikowsky (18. Juni) bis zu einer Wiener Melange mit Operettenmelodien am 28. und 29. Juni, moderiert von dem waschechten Wiener Christian Simonis.Ein Musical-Abend am 4. und 9. Juli ist der unerreichten Liza Minnelli gewidmet, den die Solistin Asita Djavadi gestaltet, die bereits 2015 mit einem Piaf-Programm im Serenadenhof begeisterte. Nicht fehlen dürfen auch dieses Jahr die Serenadenhof-Klassiker: Filmmusiken mit Hollywood-Original Nic Raine am Dirigentenpult, moderiert von Intendant Lucius A. Hemmer am 12. und 13. Juli.Mit dem Programm "Schöne Stimmen" entführen "Opernstars von morgen" wieder in die Welt der Oper. Dieser Abend am Donnerstag, 20. Juli, wird erneut in enger Kooperation mit der Internationalen Meistersinger Akademie veranstaltet. Da die Symphoniker in diesem Jahr 20 Jahre Städtepartnerschaft Nürnberg-Shenzhen feiern, konzentriert sich die Abschluss-Serenade am Montag, 31. Juli, auf vier chinesische Künstler und fernöstliche Klänge aus dem Reich der Mitte. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit dem Amt für Internationale Beziehungen und dem Partnerschaftsverein Nürnberg-Shenzhen statt.___Tickets unter Telefon 0911/47401-54.