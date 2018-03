Rock am Ring und Rock im Park

13.03.2018

Nürnberg rüstet sich für die Open-Air-Tage Anfang Juni: Das Programm für "Rock am Ring" und "Rock im Park" vom 1. bis 3. Juni auf dem Nürnberger Zeppelinfeld: Das Programm für Rock am Ring und Rock im Park nimmer immer schärfere Konturen an.

"Die Fans erwartet das wohl stärkste und innovativste Programm der Festivalsaison", verspricht der Veranstalter. Über 70 Bands und Künstler sind schon angekündigt, mehr als 110 000 Fans haben bereits ihr Ticket für den Ring oder den Park. Weitere Informationen rund um die Festivals gibt es auf www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com. Karten gibt es am Ticketschalter von NT, AZ und SRZ. Bild: Stefan Bausewein