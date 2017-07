Politik Nürnberg

29.07.2017

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat beim Bezirksparteitag der CSU Nürnberg-Fürth-Schwabach am Samstag mit einem Versprecher für Heiterkeit gesorgt.

Nürnberg. Als er in Nürnberg dazu ansetzen wollte, CSU-Bezirkschef und Finanzminister Markus Söder für seine Arbeit zu loben, sagte er: "Ich bedanke mich bei mir, äh bei Dir Markus..." Der CSU-Parteichef ergänzte: Auch der abgebrochene Versprecher sei richtig. Er habe schließlich schon einmal öffentlich betont, er höre nur auf sich selbst. Söder konterte später: "Ich danke auch uns beiden."In Richtung Söder sagte Seehofer: "Ich weiß, was Du kannst, und ich weiß, was Du willst." Die Delegierten spendeten danach langen Beifall offenbar als Zeichen in Richtung Ministerpräsident. Weil Seehofer sein Karriere-Ende verschoben hat, wurde Söder zunächst die Chance genommen, Nachfolger als Parteichef und Ministerpräsident zu werden.