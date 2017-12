Politik Nürnberg

Ein dichtes Schneegestöber tobt über Nürnberg, da bahnt sich der Eisbrecher Angela den Weg in die Messehalle zum Parteitag der CSU. Aber es ist nicht nur draußen frostig.

Blumen für den Gast

Schmidt macht Rückzieher

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. CDU-Chefin Angela Merkel zu Horst Seehofer

Auch zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU steht ein Kaltfront, seit Kanzlerin Angela Merkel im September 2015 die Tore nach Deutschland für Flüchtlinge geöffnet hatte. Der Tiefpunkt war wenige Monate später erreicht, als CSU-Chef Horst Seehofer sie auf dem Parteitag damals auf offener Bühne demütigte. 2016 sparte sich Merkel den Besuch - und jetzt das! Minutenlange stehende Ovationen."Ob Sie's glauben oder nicht - ich freue mich richtig, wieder bei Ihnen auf einem CSU-Parteitag zu sein." Wie eine gütige Mutter lächelt Merkel den fast 1000 Delegierten zu, dass denen das Herz aufgeht. Merkels erste Worte verfehlen ihre Wirkung nicht. Die Kälte im Saal scheint mit einem Mal gewichen, warmherziger Beifall kommt auf. Und Merkel legt nach. Sie sagt der CSU ihre Unterstützung für ein "gutes, tolles Ergebnis" bei der Landtagswahl zu, lobt ein Dutzend CSU-Politiker namentlich und spricht mit selten erlebter Leidenschaft über Herzensangelegenheiten der CSU wie die Förderung des ländlichen Raums. Immer wieder brandet Beifall auf. Merkel weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Ob es wohl einen Aufruf zum Klatschen per Twitter gegeben habe, fragt sie ungläubig.Nur am Ende trägt sie fast ein bisschen dick auf, was ihr jetzt aber keiner mehr übelnimmt. Sie wendet sich direkt an Horst Seehofer. "Wir haben es uns in unserem Leben nicht immer leicht gemacht", erinnert sie an die Verwerfungen der vergangenen beiden Jahre, die zumindest seitens Seehofer auch ins Persönliche gegangen waren. Und was macht Merkel? Sie zitiert Drafi Deutscher selig: "Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht." Beinahe, sagt Merkel und schaut Seehofer tief in die Augen, beinahe hätte sie das heute wieder aufgelegt."Wir sind geschlossen wie lange nicht mehr", schmachtet er zurück. Sogar einen echten Blumenstrauß hat er dieses Mal für Merkel besorgen lassen. Für ein anderes Geschenk kann Seehofer aber nichts. Überraschend hatte der Parteitag vorher dem Antrag des Passauer Kreischefs Holm Putzke zugestimmt, künftig auch CDU-Mitglieder in die CSU aufzunehmen. Die Parteiführung hatte das eigentlich für keine gute Idee gehalten, weil es in Sachen Doppelmitgliedschaft eine Art Stillhalteabkommen zwischen den Schwesterparteien gibt. Im Sinne der Harmonie erträgt Seehofer aber auch das. Der CSU-Chef hat an diesem Tag ohnehin schon Übung in Gleichmut. Denn die Parteitagsregie hat ihn dazu verdonnert, den gesamten Konvent ganz vorne in der ersten Reihe direkt neben Markus Söder sitzen zu müssen. Aufgerufen ist schließlich der "Parteitag der Geschlossenheit", da muss die designierte neue Doppelspitze der CSU für alle sichtbar auf Tuchfühlung sein. Dafür, dass die beiden in den vergangenen Jahren bestenfalls das Nötigste miteinander, dafür aber häufig mit Verve übereinander geredet haben, ist höchste Disziplin gefragt. Für die Kameras kriegen Seehofer und Söder das zu Beginn des Parteitags gut hin. Sie lachen und scherzen, verbreiten gute Laune. Nach einer guten halben Stunde aber verschafft sich Söder schon eine Verschnaufpause. Er muss noch auf Sympathietour in eigener Sache gehen. Er ist ja auf größtmögliche Zustimmung bei seiner Nominierung zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl aus. Minutenlang zieht er durch die Reihen, schüttelt unentwegt Hände, lässt geduldig Selfies mit sich knipsen und weicht keinem Gespräch aus - schon gar nicht mit den ihm eher kritisch gesonnenen Oberbayern. Und natürlich redet er überall von der "Geschlossenheit" und der "optimalen Aufstellung" der CSU fürs kommende Jahr.Die neue Geschlossenheit fordert aber schon vor dem Parteitag ein erstes Opfer. Bundesagrarminister Christian Schmidt lässt ausrichten, dass er seine erneute Kandidatur zum Parteivize zurückzieht. Damit ist die mit einiger Spannung erwartete Kampfabstimmung Schmidts gegen die nachdrängenden CSU-Frauen Dorothee Bär und Melanie Huml abgeblasen. Als Begründung ringt sich Schmidt ab, er wolle den Weg für Gesundheitsministerin Huml freimachen. Womöglich ist er aber einfach einer sich abzeichnenden Niederlage zuvorgekommen. Denn Huml verbreitete in den Tagen vor dem Konvent Siegesgewissheit. Jetzt gibt es für zwei frei werdende Vize-Stellen - schon lange hatte auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm ihren Verzicht angekündigt - auch zwei Bewerberinnen. Es scheint sich wieder alles zu fügen in der CSU.