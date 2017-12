Politik Nürnberg

20.12.2017

Von Gerald Schneider

Nürnberg/Straubing. Nach dem CSU-Parteitag am Wochenende kommt Bewegung in die Partei. Zwar hält sich der designierte Ministerpräsident Markus Söder noch bedeckt, was sein künftiges Kabinett abgeht. Dennoch zeichnen sich langsam erste Konturen ab. So scheint die Ankündigung von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner aus dem Wahlkreis Regen/Freyung-Grafenau, bei der kommenden Landtagswahl im Herbst 2018 nicht mehr antreten zu wollen, etwas zu bröckeln. Brunner sagte dem "Straubinger Tagblatt", er sei in den vergangenen "Tagen, Wochen und Monaten" vermehrt aus der Partei und darüber hinaus angesprochen - ja gedrängt - worden, ob er nicht noch eine Periode im Landtag mitgestalten wolle. "Ich überlege wirklich, habe aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen."Der Niederbayer stand als Minister schon bei Ministerpräsident Horst Seehofer hoch im Kurs, da er sich unter den für die CSU so wichtigen Landwirten Ansehen und Vertrauen erarbeitet hatte und für Ruhe sorgte. Diese Flanke soll Brunner wohl offenbar auch für einen Ministerpräsidenten Söder schließen. Brunner hatte sich im Umfeld der Neuwahlen des CSU-Bezirksvorstands Niederbayern im Februar 2016 erklärt. Damals fürchtete er, seinen Kabinettsposten im Rahmen einer Personalrocharde zu verlieren. Durch die Ankündigung seines Rückzugs versuchte er, sein Ministeramt zu behalten. Das scheint inzwischen kein Thema mehr zu sein. Stattdessen wird Brunner offenbar von allen Seiten umworben. Seine Rückzugsankündigung begründete der Niederbayer damals damit, er wolle sich nach Jahrzehnten in der Politik um seinen Bauernhof und seine Familie kümmern.