19.12.2017

Ein tapferer 1. FC Nürnberg hat den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale verpasst: Am Abend verlor der Club erst in der Verlängerung gegen den Erstligisten VfL Wolfsburg mit 0:2.

Wolfsburg ohne Chancen

"Die Leute wollen doch nach Hause", sagte Nürnbergs Trainer Michael Köllner vor der Partie, als er gefragt wurde, was denn passiere, wenn der Club in die Verlängerung müsse. Der Wunsch des Fuchsmühlers sollte nicht in Erfüllung gehen, dass das Achtelfinale in den regulären 90 Spielminuten beendet ist.Dabei zeigten sich die Franken in jenem "Bonusspiel", wie es der 47-jährige Trainer bezeichnete, äußerst kampfstark, leidenschaftlich und sie erarbeiteten sich eine Menge Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Von einem Unterschied hinsichtlich der Kaderqualität des Erstligisten war über weite Strecken nichts zu sehen. Nürnberg verkaufte sich teuer und ordentlich. "Wir haben einen richtig guten Fight geliefert über die 120 Minuten. Wir haben uns nicht versteckt", sagte Nürnbergs Georg Margreitter. "Vielleicht hätten wir das Tor etwas früher machen können. Das wäre für die Nerven gut gewesen", sagte Wolfsburgs Sportchef Olaf Rebbe.Der Club war vor 26 104 Zuschauern zu Beginn forsch unterwegs. Enrico Valentini prüfte VfL-Schlussmann Max Grün gleich mit einem Flachschuss (3.). Es sollte so kommen, wie es Köllner prognostiziert hatte: Wenn der Club eine Chance haben will, dann müsse er über Leidenschaft und Kampfgeist kommen. Die Franken blieben kompakt, scheuten keinen Zweikampf. Wolfsburg kam nach guten 20 Minuten zu keiner zwingenden Tormöglichkeit. Dann nahm der Club das Zepter in die Hand: FCN-Kapitän Hanno Behrens drang in den Strafraum der Niedersachsen, doch sein Schuss wurde geblockt. Auch der Nachsetzer von Erras verfehlte das Tor (25.). FCN-Keeper Fabian Bredlow bekam kurz vor der Pause noch die Gelegenheit, sich auszuzeichnen: Nany Landry Dimata teste ihn aus rund sieben Metern (41.).Den besseren Start aus der Kabine erwischte Wolfsburg: Der Club hatte zu tun, die Angriffe der Niedersachsen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Nun tauchte auch einmal Nationalspieler Mario Gomez am Nürnberger Tor auf (53.). Es dauerte etwas, bis die Franken aufgewacht waren. Die Möglichkeiten zur Führung kamen beinah im Minutentakt: Marcel Tisserand kratzte den Ball haarscharf im Duell mit Behrens von der Linie (56.). Wolfsburg kam wieder - nach einem Konter stand plötzlich Divock Origi allein vor Bredlow. Sein Schuss prallte an den Pfosten (79.). Beide Mannschaften wollten eine Verlängerung vermeiden. Daher wurde es noch einmal richtig hitzig, bis Schiedsrichter Daniel Siebert nach der regulären Spielzeit abpfiff.Dann der Nachschlag und gleich der Rückschlag für den tapferen Club: Ohis Felix Uduokhai bugsierte das Leder über die Torlinie (96.). Der Club hatte sich um den verdienten Lohn gebracht. Damit nicht genug: Ausgerechnet der Schuss des Ex-Nürnbergers Daniel Didavi zum 0:2 setzte in der 118. Minute den Schlusspunkt. "Wir haben es leider verpasst, aus der Vielzahl der Chancen, den Ball über Linie zu drücken", resümierte ein enttäuschter Köllner nach der Partie.