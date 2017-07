Sport Nürnberg

06.07.2017

Der Club reist am Freitag ins Trainingslager nach Südtirol. Coach Michael Köllner will seine Truppe für einen erfolgreichen Saisonstart trimmen. Verletzungsbedingt fehlt ein Innenverteidiger.

Michael Köllner freut sich auf sein erstes Trainingslager als Coach von Zweitligist 1. FC Nürnberg. Zehn Tage hat der 47-Jährige in Südtirol Zeit für den Feinschliff an seiner Truppe. "Wir haben zwei Wochen super gearbeitet", sagte der Fuchsmühler (Kreis Tirschenreuth) zur bisherigen Saisonvorbereitung der Franken. "Ich bin froh, dass wir von Null beginnen können." Ein Start "ohne Altlasten" soll den Club auf eine Spielzeit vorbereiten, in der er am Ende besser als Rang zwölf in der vergangenen Saison platziert ist. Im Idealfall will der FCN liebend gerne um die Spitzenplätze mitspielen können.Ging es in der vergangenen Saison darum, das Team zu stabilisieren, kann er nun an seinen eigenen Vorstellungen arbeiten. "Es geht nicht darum, ob ein Vorgänger gut oder schlecht gearbeitet hat. Du fährst einfach anders mit der Mannschaft", sagte er. "Man braucht eine andere Belastung, der Vorgänger hat auch eine andere Art von Fußball, darauf hat er seine Belastung ausgerichtet. Das ist völlig normal." Normal ist aber auch, dass sich Köllner nun komplett an den Ergebnissen messen lassen muss. Auch er erlebte seit seinem Amtsantritt schon Durststrecken."Am Ende geht es um eine langfristige Entwicklung, und dass du langfristig Stabilität in der Mannschaft hast", formulierte es Köllner. Die Franken sind noch auf der Suche nach einem Stürmer und einem Innenverteidiger. "Ich bin kein Trainer, der die Möglichkeiten im Verein falsch einschätzt. Ich weiß, was machbar ist."Die Verletzung von Lukas Mühl könnte die Verpflichtung eines Abwehrspielers beschleunigen. Der 20-Jährige erlitt beim 9:0 im Testspiel gegen den FC Eintracht Bamberg einen Teilriss des Syndesmosebandes im linken Fuß und wird wochenlang ausfallen.Neu im Team sind bislang Sebastian Kerk (SC Freiburg), Lukas Jäger (SCR Altach), Enrico Valentini (Karlsruher SC), Alexander Fuchs (1860 München) und Torhüter Fabian Bredlow. Ob der vom Halleschen FC verpflichtete 22-jährige Bredlow oder Thorsten Kirschbaum im Tor steht, ist noch nicht entschieden.Zehn Tage hat Köllner nun im idyllischen Natz Zeit, um die Vorbereitung für den Saisonstart am 30. Juli zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern voranzutreiben. "Wichtig ist, dass du gut reinkommst und eine Art Flow entwickelst", sagte Köllner und hält sich beim Ziel zurück. "Man muss sehen, es entwickelt sich was. Ob es für den ganz großen Wurf reicht, ist einmal dahingestellt."