Sport Nürnberg

21.09.2017

21.09.2017

Der Club beendet eine schwarze Serie: Nach zehn sieglosen Partien bezwingt die Köllner-Truppe am Donnerstagabend erstmals in seiner Zweitliga-Historie den VfL Bochum.

Zum Abschluss der Englischen Woche setzte sich der 1. FC Nürnberg mit 3:1 (1:1) gegen den VfL Bochum durch und sprang auf Platz vier der 2. Liga. Eduard Löwen, Hanno Behrens und Mikael Ishak wandelten vor 21 872 Zuschauern einen frühen Rückstand noch in einen Sieg um - den ersten nach zuvor acht Pleiten und zwei Remis gegen den Revierclub. Die Elf von Coach Michael Köllner scheint gerüstet für das Frankenderby am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth.Köllner schenkte gegen Bochum den Feldspielern das Vertrauen, die zuletzt in Duisburg mit 6:1 gewonnen hatten. Nur im Tor war der Oberpfälzer zu einer Änderung gezwungen: Für den am Rücken verletzten Thorsten Kirschbaum feierte Fabian Bredlow seine Liga-Premiere im Club-Kasten.Der FCN kam gut in die Partie, kombinierte flüssig, nur fehlte im letzten Drittel oftmals die kreative Idee. Nach nicht einmal einer Viertelstunde der Schock: Enrico Valentini reklamierte auf Abseits und bekam den Ball just an den hochgereckten Protestier-Arm geschossen - Elfmeter für die Gäste. "So etwas habe ich noch nie erlebt und noch nie gesehen. Ausgerechnet mir muss das passieren. In Zukunft hebe ich nie mehr die Hand, sonder schrei' einfach lauter", zeigte sich Valentini erleichtert. Dimitros Diamantakos ließ sich nicht zwei Mal bitten und brachte den VfL in Führung (14.). In der Folgezeit wirkte Nürnberg fahrig und uninspiriert. Köllner reagierte und warf sein zu Beginn präferiertes 4-4-2-System in den Mülleimer. 4-1-4-1 lautete seine Lösung, um die offensiven Flügel zu stärken. Und siehe da: Nicht einmal eine Minute nach dem strukturellen Eingriff von außen setzte Tim Leibold zu einem unwiderstehlichen Solo über das halbe Spielfeld an, bediente Mikael Ishak, der sofort abzog. VfL-Keeper Felix Dornebusch ließ den Schuss abklatschen und Eduard Löwen versenkte den Abpraller zum Ausgleich (28.) - bereits Löwens dritter Saisontreffer. Fußball paradox im zweiten Abschnitt: Bochum kam giftig aus der Kabine, war das dominierende Team, doch der Club schlug eiskalt zu: Kapitän Hanno Behrens nickte eine Valentini-Flanke zum 2:1-Führungstreffer ein (52.). Mikael Ishak setzte mit einem im Nachschuss verwandelten Handelfmeter den Schlusspunkt (86.).