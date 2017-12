Sport Nürnberg

02.12.2017

27

0 02.12.201727

Kann der 1. FC Nürnberg seine magere Heimspielbilanz aufpolieren? Er kann. Gegen den SV Sandhausen siegte der Club am Samstagnachmittag mit 1:0. Damit rücken die Franken zumindest kurzzeitig an Platz 2 der Tabelle mit zwei Punkten Unterschied heran.

Zweimal Ewerton mit dem Kopf



Leibold macht das 1:0

"Der Sieg in Braunschweig hat der Mannschaft gut getan", erklärte Nürnbergs Trainer Michael Köllner vor der Partie gegen Sandhausen. Gute Gelegenheit also, die schlechte Heimspielbilanz mit nur elf Punkten aus acht Partien vor 23.586 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aufzuwerten.Zu Beginn der Partie nahm der Oberpfälzer Trainer zwei Änderungen in der Startelf vor: Nach Sprunggelenksproblemen war Tim Leibold wieder fit. Er rutschte in die Defensive für Eduard Löwen. Außerdem durfte Tobias Werner für Lucas Hufnagel ran. Unter der Woche hatte der gebürtige Raigeringer Patrick Erras zwar wieder mit der Mannschaft trainiert, doch für den Kader reichte es diesmal nicht.Der Club begann zaghaft, auch Sandhausen wagte sich nach vorne. Demnach erarbeiteten sich beide Mannschaften Chancen. Zunächst waren die Franken mit Edgar Salli dran. Der verzog jedoch aus 15 Metern weit am Tor vorbei (2.). Sandhausens Lucas Höler hatte dann eine gute Schussmöglichkeit, doch der Ball rutschte ab und ging ebenfalls am Tor vorbei (6.). Die bis dato beste Möglichkeit des Club folgte dann nach einem Eckball: Nach Verlängerung kam erneut Salli an das Leder, jedoch klärte SVS-Torwart Marcel Schuhen (8.).Es ging hin und her, letztlich kamen aber keine zwingenden Möglichkeiten dabei heraus. Das lag auch daran, dass Sandhausen - sie stellen die beste Defensive der Liga - den Nürnbergern schon im Aufbauspiel Probleme bereitete. Da musste schon mehr kommen. Vielleicht mit Kevin Möhwald: Nach einer gelungenen Kombination zog der Mittelfeldspieler im Zentrum ab. Wieder ging der Aufsetzer allerdings einen Meter am Sandhäuser Tor vorbei (26.). Gegen Ende des ersten Durchgangs nahm der Club mehr Fahrt auf: Zwei dicke Kopfballmöglichkeiten innerhalb weniger Minuten von Ewerton (32. und 38.) und der sehenswerte Abschluss von Tim Leibold in der Nachspielzeit hätten die Führung für die Franken bedeuten können.Engagiert kam der Club wieder aus der Kabine. Doch FCN-Kapitän Hanno Behrens hatte Pech: Nach schöner Vorarbeit von Möhwald schloss er aus 14 Metern ab - wieder war Torwart Schuhen aber auf seinem Platz (49.). Keine zwei Minuten später erneut die Franken mit Salli: Doch wieder verzog der Ball aus wenigen Metern (51.).Auch Tobias Werners Ball landete nur am Außennetz (59.). Der Club drängte nun wirklich auf das 1:0. Zunächst scheiterte Mikael Ishak erneut (67.), ehe er dann die Führung für Schütze Leibold (68.) vorbereiten durfte. Noch etwas Schwung sollte dann der Wechsel des heute fleißig arbeitenden Salli für Youngster Cedric Teuchert bringen (83.). Es blieb dabei: Dem Club tat der Sieg in der voherigen Woche in Braunschweig gut - und es gibt drei Punkte für die bessere Heimspielbilanz.