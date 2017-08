Sport Nürnberg

15.08.2017

6

0 15.08.2017

Nürnberg/Duisburg. Drei Pflichtspiele, drei Siege: Auch im DFB-Pokal meistert der Club seine erste Aufgabe. Der Trainer streicht "Teamgeist" und "Entschlossenheit" heraus. Dazu kommt in Duisburg die Stärke nach Standards. Der nächste Schritt im Entwicklungsprozess steht in der Liga an.

Zwei Ecken, zwei Kopfbälle, zwei Tore: Der Pokalerfolg des 1. FC Nürnberg beim MSV Duisburg hatte durchaus System. Mit dem dritten Pflichtspielsieg setzte der Club zugleich seinen verheißungsvollen Start in die Fußball-Saison 2017/18 fort.Tabellenführer in der 2. Liga, die zweite DFB-Pokalrunde erreicht, alles bestens also: "Wir haben einen Riesen-Teamgeist und eine hohe Entschlossenheit auf vielen Positionen. Das zeichnet uns momentan aus", resümierte Trainer Michael Köllner. Das verdiente 2:1 in Duisburg wertete er "als Sieg unseres Willens".Der FCN macht seinen Fans wieder Spaß. Kapitän Hanno Behrens und Abwehrspieler Georg Margreitter wuchteten am Montagabend zwei präzise Eckbälle von Sebastian Kerk jeweils mit dem Kopf ins Tor. Kein Zufall, wie Behrens hinterher erklärte: "Standards hatten wir vor dem Spiel trainiert. Schön, dass das aufgegangen ist."Kevin Wolze konnte in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter noch für die in der Endphase vehement anrennenden Gastgeber verkürzen. "Am Ende hat es noch einmal richtig gebrannt", bestätigte Behrens: "Wir hätten in der letzten halben Stunde für mehr Entlastung sorgen müssen. Die Hauptsache ist aber, dass wir in der zweiten Runde sind."Das Weiterkommen hat nicht nur einen sportlichen Wert für den Club, sondern auch einen finanziellen Effekt: 318 500 Euro Prämie erhält jeder der 32 Vereine in der 2. Pokal-Hauptrunde. Allein sechs davon kommen aus Bayern - und neben dem FC Bayern, dem FC Ingolstadt und Jahn Regensburg alleine drei aus Franken. Vor dem 1. FC Nürnberg waren schon Lokalrivale Greuther Fürth und der 1. FC Schweinfurt 05 weitergekommen. Die Schweinfurter dürfen sich als Regionalligist auf jeden Fall erneut auf ein Heimspiel freuen. Die Auslosung findet am kommenden Sonntag (18 Uhr) in der ARD-Sportschau statt.Stunden zuvor steht für den Club der nächste Härtetest an. Denn Trainer Köllner empfängt mit seinem Team am Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Liga den ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten Tabellenzweiten 1. FC Union Berlin zum Topspiel. Es soll der nächste Lernschritt für das mit viel Entwicklungspotenzial ausgestattete FCN-Team sein - so wie in Duisburg. "Man hat zum Schluss schon gemerkt, dass wir eine junge Mannschaft haben und im Umbruch sind", gab Köllner zu bedenken. Der 47-Jährige muss die aufkommende Euphorie in Grenzen halten.