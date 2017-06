Sport Nürnberg

19.06.2017

Na, da kann ja nichts mehr schiefgehen: Der 1. FC Nürnberg hat schon vor dem Trainingsauftakt Unterstützung von oben.



"Ich war am Sonntag endlich mal wieder in Fuchsmühl zu Hause und habe den 80. Geburtstag einer meiner Tanten besucht"", erzählte Club-Trainer Michael Köllner schmunzelnd am Montag. Dabei gab es auch einen Gottesdienst: "Der Pfarrer hat mich begrüßt und dem Club vor allen Leuten alles Gute gewünscht." Da geht der FCN schon mit einer Menge Gottes Segen in die neue Saison.