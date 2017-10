Sport Nürnberg

01.10.2017

Am Aufschwung des 1. FC Nürnberg haben die Nachwuchsspieler einen großen Anteil. Doch einer war am Samstag nach der Niederlage gegen Arminia Bielefeld richtig geknickt.

Wir waren in den vergangenen Wochen vor dem Tor sehr effizient. Das waren wir heute nicht Club-Trainer Michael Köllner

"Da legst die nieda": Eduard Löwen sank nach dem Schlusspfiff auf den Hosenboden. Lange saß er allein da, ehe die Kameraden nach und nach zum Trösten kamen. Eduard Löwen, einer der große Aufsteiger im Team des 1. FC Nürnberg war am Samstag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld der große Absteiger. Löwen hat's verbockt, mit einem schlimmen Fehler kurz vor Schluss. "Das wirft ihn nicht um, da schüttelt er sich ein paar Mal", glaubt Club-Trainer Michael Köllner, dass nichts beim 20-Jährigen zurückbleibt. Später meinte der Coach aus der Oberpfalz aber doch, dass Löwen vielleicht "ein, zwei unruhige Nächte" haben könnte.Alles steuerte an diesem Nachmittag auf ein Unentschieden zu. In der schwachen ersten Hälfte gab es nur je eine hochkarätige Chance auf beiden Seiten. Nach der Führung der Bielefelder durch Andraz Sporar (61.) - davor hatte Club-Kapitän Hanno Behrens den Ball im Mittelfeld verschlampt -, gelang dem Club gut zehn Minuten vor Schluss durch Mikael Ishak der Ausgleich. Beide Teams hatten danach noch einige Chancen. "Wir waren in den vergangenen Wochen vor dem Tor sehr effizient. Das waren wir heute nicht", ärgerte sich Köllner, der aber mit der spielerischen Vorstellung durchaus zufrieden war. Der Club hatte bei drei Aluminiumtreffern auch Pech.Den Vorwurf, man hätte in den letzten Minuten nichts mehr riskieren sollen, konterte Ishak: "Ein Heimspiel will man immer gewinnen." Auch Torwart Thorsten Kirschbaum, der wieder für Fabian Bredlow ins Tor rückte, konnte mit so einer Überlegung nichts anfangen: "Wir haben doch nicht Harakiri gespielt." Aber sie machten den entscheidenden Fehler. Löwen wollte fünf Minuten vor Schluss als letzter Mann Konstantin Kerschbaum locker überlupfen. Der Armine schnappte sich den Ball, lief übers halbe Feld und traf zum 2:1 für die Gäste. "Ich mache da niemanden einen Vorwurf. So etwas passiert", nahm Torwart Kirschbaum seinen jungen Kollegen in Schutz.Köllner, der sich in den vergangenen Spielen ab und an über eine Löwen-Nachlässigkeit geärgert hatte, war auch gnädig: "Es geht weiter."Löwen hatte sich nach einigen Minuten wieder aufgerappelt. Mitspieler und Trainer waren nicht sauer. Die Club-Fans unter den 26 000 auch nicht. Auf dem Weg zum Spielertunnel gab's doch glatt aufmunternden Applaus für den Frustrierten.

